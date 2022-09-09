中秋過後資金有望歸隊！有助台股走勢回穩、展開反彈

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三大法人資金動向仍舊以投信法人對台股不離不棄，本週持續加碼52.89億元，將連續買超周數推進至第12週，連續買超台股天數來到55天；相對地，外資法人持續撤出台股不停歇，連續第6週站在賣方，本週賣超台股233.73億元，累計年迄今外資賣超台股金額已來到1.15兆元，自營商亦第4週站在賣方，提款93.88億元，三大法人本週合計賣超274.72億元。
廖炳焜指出，下週中秋過後即將面對美國公布CPI、就業、零售銷售等數據，而9月下旬FOMC會議即將召開，包括通膨、就業等走勢都將成為聯準會資金緊縮力道的考量。根據最新CME Fedwatch數據，目前市場共識9月升息3碼的機率超過8成，預期在逐步消化資金緊縮訊息之下，中秋過後資金有望歸隊，且在各項變數逐漸塵埃落定後，有助於台股走勢回穩，進而展開反彈格局。
廖炳焜表示，除了台股本身的投資信心外，美股走勢也是牽動台股表現的觀察重點，本週美股一度因為10年期公債殖利率衝高，不僅衝擊美股走勢，對於利率敏感度高的科技股更是首當其衝，也讓市場高度關注聯準會的一舉一動，特別是在經濟放緩和衰退風險升高之際，是否會持續快速升息以打擊快速上升的通膨，都將左右未來包括台股在內的金融市場走勢。
另外他提到，過往中國金九銀十題材替台股第4季旺季暖身，但他說明，今年在全球景氣下修、科技產業庫存水位升高等影響之下，旺季題材的效應可能無法如往年高度表現，反而本週公布發表會的蘋概股族群仍可持續留意，且蘋果本次新機售價並未調升，市場認為有利提振銷售量，力抗通膨對消費力道的影響性，對蘋果概念股是一大利多。
廖炳焜說，整體而言，雖然大盤走勢未來仍不脫震盪，但由於台股仍有具投資價值的跌深價值股、產業前景能見度高之產業，包括汽車、電動車、網通、生技等，投資人對台股，宜適時獲利了結並平衡配置。