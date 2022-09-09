細數蔡政府長照政績　陳時中嗆蔣萬安「多讀書別耍嘴皮」

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談到長照的資源佈建，陳時中說，ABC的在地老化相關佈建從700多處，進行到現在1萬1000多處，更多人可以就近得到服務。至於一國中學區一日照，也代表日照廣為佈建，814個國中學區裡面，現在已經有將近500個已經完成、100多個正在佈建中，很快就會朝著一國中學區一日照來完成。
至於對照服員的幫助，陳時中表示，照服員以前的薪水大概2.4萬到2.7萬，民進黨執政後，現在照福員薪水已經平均達到3.8萬，讓更多的人願意投入這樣的事業，也給年輕人帶來希望。總體服務人數從2.5萬人進行到現在9萬人，大家願意投入，所以服務對象大幅增加，從10萬人增加到40萬人，涵蓋率從2成到現在的7成。
對於在住院上，長照的住宿型機構也從以前沒有補助，或是只針對身心障礙補助，現在都補助到6萬一年，受益人大概有10萬人；稅金上也有12萬的特別扣除額，受益人33萬；住院準備從以前的50天進展到現在的5天，讓黃金復原期可以得到幫助。
陳時中說，「這些都是我所做的成績，不容汙衊，民眾滿意度也達到93%」；至於減輕負擔的家數也達到97%，這都是一個實實在在的政策結果，「萬安委員應該要好好讀讀書看看成果，不是耍耍嘴皮就可以」。
記者追問，蔣萬安認為應該積極突破法律限制才能解決問題，陳時中也表示，「他要突破什麼法律的限制？他早就可以提出來，他是立法委員」。