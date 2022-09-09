「梅花颱風」明早轉中颱！最快週日發海警 收假留意下雨
第12號颱風「梅花」於昨（8）日上午生成，目前持續向西移動，位置大約在琉球南南東方920公里的海面上，中央氣象局指出，梅花預計在明（10）日上午轉為中颱，但還不會對台灣造成直接影響，不過發布海上警報的機率相較於昨日預估略為提升，推測週日、週一就有機會發布；此外，氣象局表示，梅花最靠近台灣的距離應該會落在下週二、三（9/13、9/14），不過中秋連假最後一天（9/11），外圍環流就會影響台灣，北部、東北部地區會有明顯降雨的情況，屆時收假的民眾需多加留意，而連假前兩天，各地大多為多雲到晴的穩定天氣，北部、東北部則在明晚會轉為雲量偏多且有短暫雨的天氣。
氣象局預報員張承傳表示，輕度颱風梅花目前持續以每小時14公里的速度向西北方進行，不過越靠近台灣，由於所處的環境導引氣流不明顯，速度會變慢，大約週日開始會減速，最慢可能會降到5公里左右，並在台灣東部海面緩慢移動，影響時間可能會從下週一持續到下週四；強度方面梅花預計在明（10）日上午就會轉為中颱，氣象局預估，目前仍有機率發布海上警報，最快在週日，或是下週一都有可能；此外，梅花颱風會在下週二、三最接近台灣，詳細影響和路徑變數大，仍需持續觀察動態。
而隨著梅花颱風路徑持續向西偏移，它為台灣陸地帶來的水氣就會越來越多，加上目前台灣附近處在東北風影響的環境下，梅花颱風不僅帶來水氣，也可能加強東北風，使迎風面的北部及東半部地區從中秋節晚上（明日）起就會開始慢慢變天，形成雲量偏多且轉為有短暫雨的天氣，張承傳也提醒，「越晚降雨機率越高」，若有安排賞月、烤肉行程的民眾要多加留意時間；不過慶幸的是，今明兩天連假的天氣都還算穩定，各地多雲到晴，也有陽光露臉，南部地區午後可能有局部短暫雷陣雨，但午後降雨完後晚上晴朗，相對適合烤肉賞月。
此外，氣象局也提醒，週六晚間到下週三受到東北風及梅花颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖容易有長浪發生，請民眾前往海邊活動要注意安全。