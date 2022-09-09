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基進要柯志恩簽絕不投降承諾書　競總前抗議

▲台灣基進今（9）日早上前往中國國民黨高雄市黨部、柯志恩競選總部前，向國民黨市長候選人柯志恩遞交「捍衛台灣 絕不投降 承諾書」。（圖／台灣基進提供）
▲台灣基進今（9）日早上前往中國國民黨高雄市黨部、柯志恩競選總部前，向國民黨市長候選人柯志恩遞交「捍衛台灣 絕不投降 承諾書」。（圖／台灣基進提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-09-09 12:25:18

台灣基進今（9）日早上前往中國國民黨高雄市黨部、柯志恩競選總部前，向國民黨市長候選人柯志恩遞交「捍衛台灣 絕不投降 承諾書」，並於現場宣讀承諾書內容向現場的國民黨青年軍喊話，要求接下這紙承諾書並宣示不投降，高雄市黨部則呼籲基進黨不要選舉一到就忘記監督現在執政的民進黨。

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張博洋表示，「捍衛台灣，決不投降」應該是每一位要參選台灣民意代表的人該有的基本態度，但很遺憾中國國民黨在台海危機時派黨主席小舅子跑去中國的通敵行為，台灣基進是來要求台灣目前最大在野黨必須要表態，這不是在野監督在野，而是台灣黨監督中國黨，不只柯志恩該簽、夏立言也該簽、朱立倫更要簽，今天國民黨若不給個承諾，保證下一個就找朱立倫。

台灣基進仁武、鳥松、大樹、大社市議員候選人張婷婷指出，她相信全台灣人對台灣有一樣的想望，就是不接受中國武力侵擾、不會低頭投降、不要台灣變香港、不要一國兩制，台灣是台灣人的台灣。柯志恩自稱是台灣人、民主頑固份子，就拿出魄力帶領國民黨議員簽下「捍衛台灣 絕不投降」承諾書。

台灣基進林園、大寮市議員候選人楊佩樺批評，高雄是台灣重要的戰略位置，擁有三軍營區，自己的先生就是軍人，面對中國文攻武嚇，國軍站在前線保衛台灣，只有國民黨在扯後腿，否則高雄人無法相信柯志恩對台灣的忠誠，在中國和台灣發生戰爭時會把高雄這個重要的戰略位置拱手讓人。

台灣基進鳳山區市議員候選人李雨蓁表示，如果柯志恩無法承諾「不投降」，如何讓人放心勸說市民投給妳？李雨蓁認為，柯志恩不能只是把安全、放心當成口號，如果害怕看見這份承諾書、害怕台灣基進站在現場要求承諾，就表示國民黨根本不是站在台灣立場、無法保護台灣。

▲台灣基進今（9）日早上在國民黨高雄市黨部、柯志恩競選總部前，向國民黨市長候選人柯志恩遞交「捍衛台灣 絕不投降 承諾書」，國民黨也在黨部前舉牌反擊。（圖／國民黨高雄市黨部提供）
▲台灣基進今（9）日早上在國民黨高雄市黨部、柯志恩競選總部前，向國民黨市長候選人柯志恩遞交「捍衛台灣 絕不投降 承諾書」，國民黨也在黨部前舉牌反擊。（圖／國民黨高雄市黨部提供）
國民黨前鎮小港市議員參選人陳識明、第15選區議員參選人林榮昊表示基進黨為了蹭聲量來黨部作秀我們尊重，但基進黨整天叫國民黨不要軟，但看到民進黨就彎腰低下頭。

國民黨青年部副主任李昶志表示保衛台灣、保衛中華民國一直是國民黨堅持的價值，基進黨對內看到民進黨生氣、網軍側翼出征就嚇到拔官撤職，看到民進黨就軟了還談什麼抗中保台，誠懇呼籲基進黨不要只敢當小綠，遇到民進黨就彎下去，基進不要軟、台灣硬起來。

上午到鳳山第一市場拜票的柯志恩則認為，中華民國的安全都是非常認可，不曉得天經地義的一件事情，有必要來做一個額外簽署嗎？基進黨應該去找三軍統帥先簽署，保護中華民國，還有中華民國，是絕對是認同的，有沒有必要做這樣的動作。

張博洋則表示，台灣基進的目的只是讓國民黨承諾「不投降」，但出來迎接的卻是因為國民黨內世代不公而無法參選的年輕人，也有通過初選卻面對黨內世代不公問題的年輕人，本應站出來面對民意的包括柯志恩，以及陳麗娜等現任議員，通通沒有出現，還把年輕人推上第一線，現場的畫面，正是台灣面對中國時國民黨的作為，把年輕人推上第一線，因此不只要求國民黨簽署不投降承諾書，也譴責世代不公的政黨，對年輕人不友善，對台灣也不友善。

▲柯志恩今（9）日上午到鳳山第一市場拜票。（圖／柯志恩競總提供）
▲柯志恩今（9）日上午到鳳山第一市場拜票。（圖／柯志恩競總提供）

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