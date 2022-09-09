基進要柯志恩簽絕不投降承諾書　競總前抗議

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣基進仁武、鳥松、大樹、大社市議員候選人張婷婷指出，她相信全台灣人對台灣有一樣的想望，就是不接受中國武力侵擾、不會低頭投降、不要台灣變香港、不要一國兩制，台灣是台灣人的台灣。柯志恩自稱是台灣人、民主頑固份子，就拿出魄力帶領國民黨議員簽下「捍衛台灣 絕不投降」承諾書。
台灣基進林園、大寮市議員候選人楊佩樺批評，高雄是台灣重要的戰略位置，擁有三軍營區，自己的先生就是軍人，面對中國文攻武嚇，國軍站在前線保衛台灣，只有國民黨在扯後腿，否則高雄人無法相信柯志恩對台灣的忠誠，在中國和台灣發生戰爭時會把高雄這個重要的戰略位置拱手讓人。
台灣基進鳳山區市議員候選人李雨蓁表示，如果柯志恩無法承諾「不投降」，如何讓人放心勸說市民投給妳？李雨蓁認為，柯志恩不能只是把安全、放心當成口號，如果害怕看見這份承諾書、害怕台灣基進站在現場要求承諾，就表示國民黨根本不是站在台灣立場、無法保護台灣。
國民黨前鎮小港市議員參選人陳識明、第15選區議員參選人林榮昊表示基進黨為了蹭聲量來黨部作秀我們尊重，但基進黨整天叫國民黨不要軟，但看到民進黨就彎腰低下頭。
國民黨青年部副主任李昶志表示保衛台灣、保衛中華民國一直是國民黨堅持的價值，基進黨對內看到民進黨生氣、網軍側翼出征就嚇到拔官撤職，看到民進黨就軟了還談什麼抗中保台，誠懇呼籲基進黨不要只敢當小綠，遇到民進黨就彎下去，基進不要軟、台灣硬起來。
上午到鳳山第一市場拜票的柯志恩則認為，中華民國的安全都是非常認可，不曉得天經地義的一件事情，有必要來做一個額外簽署嗎？基進黨應該去找三軍統帥先簽署，保護中華民國，還有中華民國，是絕對是認同的，有沒有必要做這樣的動作。
張博洋則表示，台灣基進的目的只是讓國民黨承諾「不投降」，但出來迎接的卻是因為國民黨內世代不公而無法參選的年輕人，也有通過初選卻面對黨內世代不公問題的年輕人，本應站出來面對民意的包括柯志恩，以及陳麗娜等現任議員，通通沒有出現，還把年輕人推上第一線，現場的畫面，正是台灣面對中國時國民黨的作為，把年輕人推上第一線，因此不只要求國民黨簽署不投降承諾書，也譴責世代不公的政黨，對年輕人不友善，對台灣也不友善。