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提月經平權遭黃珊珊酸　陳時中：是女性不知還做不夠？

▲陳時中今日上午與黃珊珊同台，不過黃珊珊幾乎全程側坐；陳時中受訪時也針對月經平權等議題痛斥黃珊珊。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.09）
▲陳時中今日上午與黃珊珊同台，不過黃珊珊幾乎全程側坐；陳時中受訪時也針對月經平權等議題痛斥黃珊珊。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.09）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-09 12:31:41

聯電創辦人曹興誠今（9）日表示，自己很欣賞民進黨台北市長參選人陳時中，願意幫陳時中站台，引發討論。陳時中今（9）日上午赴世貿一館出席藝博會開幕典禮前受訪表示，謝謝曹興誠，自己就是得道多助；至於提出月經平權卻被黃珊珊酸，陳時中表示，這是時代的議題，自己要比柯市府做得更多，「男性參選人就知道需要延伸，女性參選人難道不知道嗎？」。

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▲黃珊珊酸陳時中的月經平權政見，卻遭到陳時中打臉。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.09）
▲黃珊珊酸陳時中的月經平權政見，卻遭到陳時中打臉。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.09）
談到曹興誠願意站台，陳時中表示，「謝謝曹董事長，我們也是得『道』多助，這個『道』就是堅持台灣的正義，就是要抗中保台」。

至於提出月經平權遭黃珊珊酸「終於跟上時代」，陳時中表示，月經平權、男女平權，這都是一個時代的的議題，本來都要跟上來。現在台北市政府做的是國中的補助，自己提出希望向下延伸到國小、向上到高中，「男性參選人就知道需要延伸，女性參選人難道不知道嗎？」

另外，被問及與對手黃珊珊、蔣萬安辯論的議題，陳時中表示，就像記者會，任何問題自己也都能夠跟大家回答，這跟辯論情況差不多。「我每天都要這樣跟大家因應幾場會議，大家可以知道、記者也可以知道，我對於這辯論是不怯戰的」，每一個人在選舉的時候有自己的步驟，自己就是照著步驟走，不隨之起舞。

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