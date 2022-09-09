提月經平權遭黃珊珊酸 陳時中：是女性不知還做不夠？
聯電創辦人曹興誠今（9）日表示，自己很欣賞民進黨台北市長參選人陳時中，願意幫陳時中站台，引發討論。陳時中今（9）日上午赴世貿一館出席藝博會開幕典禮前受訪表示，謝謝曹興誠，自己就是得道多助；至於提出月經平權卻被黃珊珊酸，陳時中表示，這是時代的議題，自己要比柯市府做得更多，「男性參選人就知道需要延伸，女性參選人難道不知道嗎？」。
談到曹興誠願意站台，陳時中表示，「謝謝曹董事長，我們也是得『道』多助，這個『道』就是堅持台灣的正義，就是要抗中保台」。
至於提出月經平權遭黃珊珊酸「終於跟上時代」，陳時中表示，月經平權、男女平權，這都是一個時代的的議題，本來都要跟上來。現在台北市政府做的是國中的補助，自己提出希望向下延伸到國小、向上到高中，「男性參選人就知道需要延伸，女性參選人難道不知道嗎？」
另外，被問及與對手黃珊珊、蔣萬安辯論的議題，陳時中表示，就像記者會，任何問題自己也都能夠跟大家回答，這跟辯論情況差不多。「我每天都要這樣跟大家因應幾場會議，大家可以知道、記者也可以知道，我對於這辯論是不怯戰的」，每一個人在選舉的時候有自己的步驟，自己就是照著步驟走，不隨之起舞。