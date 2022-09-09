不只田馥甄倒嗓！劉德華、張學友失聲 痛哭腰斬演唱會
金曲歌后田馥甄（Hebe）患重感冒，在高雄《一一》演唱會開演前19小時宣布延期，約4萬名粉絲受到影響，田馥甄今（9）日透露本來後台已經備好4支類固醇，萬不得已時要往聲帶直接注射，但是團隊考量總彩排的聲音狀況還是決定延期，在過去有不少歌手身體不適硬撐上台，如張學友、劉德華都發生過失聲倒嗓的狀況。
張學友2005年在台北演出音樂劇《雪狼湖》，唱到下半場的《希望》一曲時倒嗓，高音飆不上去，小巨蛋粉絲鼓掌鼓勵他，張學友卻尷尬揮手致歉，他在台上宣布演出中斷，淚流不止。
陳奕迅2010年在香港連開18場《DUO》演唱會，因為感冒導致聲音沙啞，施打類固醇開嗓連唱18天，最後一場還唱足4小時，結束巡迴演出後放4個月大假休養喉嚨。
蕭敬騰2011年登上央視春晚，抱吉他自彈自唱出道曲《收藏》，因為重感冒嗓子發炎，才唱幾句就上氣不接下氣，高音頻頻破音，蕭敬騰事後懊惱寫下：「我盡力了。」但也證明自己靠實力沒有對嘴。
劉德華2018年在香港連開20場《My Love》演唱會，唱到第14場失聲，劉德華只唱3首歌，在台上哭著宣布演出結束：「醫生說最好不要唱，我真的捨不得，但是我不想大家聽我這樣的聲音，我唱完這首歌就停止。」