E級直播女神爆「性愛片外流」！本人回應了：不想說太多
中國直播主張琪格，因擁有傲人的E罩杯和深邃的五官，吸引超過上百萬名網友追蹤。近日，張琪格疑似捲入外流影片風波，事件鬧得沸沸揚揚，對此，張琪格也親自回應了，並說明已經把網路上所有造謠的人士、相關證據通通交給警方處理。
據了解，目前在微博上擁有超過129.5萬粉絲的張琪格，日前遭到網路瘋傳一段性愛影片，並聲稱是張琪格和一位金主發生關係，立刻造成廣大討論，但影片中的女生並未露臉，而且聲音和張琪格本人有極大差異，也讓不少粉絲質疑其真實性。
對此，張琪格8日在微博上發文表示，「不想說太多，已經交給警方了，等回執出來我會發出來，包括立案訴訟取證已經做好了。全有書面公章文件之後我會發出。」今（9）日稍早，張琪格又發文說明，目前已經針對所有上傳影片、傳播影片造謠、寫文章造謠的人蒐證，通通交給法院處理，她強調「如果再有人惡意傳播編造視頻，我也同意不會手軟！」（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您，據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。