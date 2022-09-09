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E級直播女神爆「性愛片外流」！本人回應了：不想說太多

▲中國直播主張琪格，深陷性愛片外流風波，嚴肅回應：「不想說太多，已經交給警方了。」（圖／張琪格微博）
▲中國直播主張琪格，深陷性愛片外流風波，嚴肅回應：「不想說太多，已經交給警方了。」（圖／張琪格微博）

娛樂中心/綜合報導

2022-09-09 13:33:562022-09-09 13:38:33

中國直播主張琪格，因擁有傲人的E罩杯和深邃的五官，吸引超過上百萬名網友追蹤。近日，張琪格疑似捲入外流影片風波，事件鬧得沸沸揚揚，對此，張琪格也親自回應了，並說明已經把網路上所有造謠的人士、相關證據通通交給警方處理。

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據了解，目前在微博上擁有超過129.5萬粉絲的張琪格，日前遭到網路瘋傳一段性愛影片，並聲稱是張琪格和一位金主發生關係，立刻造成廣大討論，但影片中的女生並未露臉，而且聲音和張琪格本人有極大差異，也讓不少粉絲質疑其真實性。

▲中國直播主張琪格，深陷性愛片外流風波，嚴肅回應：「不想說太多，已經交給警方了」。（圖／張琪格微博）
▲張琪格強調，目前已經把所有蒐集好的證據交給法院處理，並藉此呼籲有心人士別再造謠。（圖／張琪格微博）
對此，張琪格8日在微博上發文表示，「不想說太多，已經交給警方了，等回執出來我會發出來，包括立案訴訟取證已經做好了。全有書面公章文件之後我會發出。」今（9）日稍早，張琪格又發文說明，目前已經針對所有上傳影片、傳播影片造謠、寫文章造謠的人蒐證，通通交給法院處理，她強調「如果再有人惡意傳播編造視頻，我也同意不會手軟！」（編輯：詹鎰睿）

▲中國直播主張琪格，深陷性愛片外流風波，嚴肅回應：「不想說太多，已經交給警方了」。（圖／張琪格微博）
▲張琪格不僅身材火辣，更擁有一雙深邃臉孔，吸引超過上百萬名粉絲追蹤。（圖／張琪格微博）
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