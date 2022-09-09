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為何超挺弱勢？鄭運鵬感性揭：兒曾病危、女DNA多一段

▲鄭運鵬的「弱勢三心計畫」政見受到廣大迴響，圖為其赴中壢的庇護工場學習包裝月餅禮盒。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）
▲鄭運鵬的「弱勢三心計畫」政見受到廣大迴響，圖為其赴中壢的庇護工場學習包裝月餅禮盒。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-09 13:21:09

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬昨日提出「弱勢三心計畫」政見，受到廣大迴響。鄭運鵬今（9）日談及此事表示，之所以這麼關心育兒議題、罕病兒童、罹患先天性疾病兒童，是因為自己的兒子早產，又曾經病危，女兒也被診斷多出一段DNA，所幸最後都平安健康長大，但也讓自己想為患病的兒童、辛苦的照顧者以及弱勢者多做點事，「政府就是要照顧最弱勢的人」，這正是他從政的初衷。

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鄭運鵬昨日提出包含「經濟能安心：提供罕病兒少家庭生活津貼」、「服務一條心：提供脆弱家庭個案一站式服務」、「社工健康心：補助社工人員心理諮商費用」的「弱勢三心計畫」政見，獲得諸多迴響，他今日表示，之所以這麼關心育兒議題、罕病兒童、罹患先天性疾病兒童，是因為自己的兒子與女兒在出生時，都有一段緊張的故事。

鄭運鵬表示，自己的兒子是早產兒，剛出生一送進產婦病房，醫生就說明他的腦間隔太寬，生完以後需要回醫院觀察3個月，再照X光檢查。詢問醫生，這狀況最嚴重可能是腦性麻痺的徵兆，還表示要有最壞的打算。

「這3個月的時間相當煎熬，我們夫妻完全不敢告訴長輩增加擔憂；幸好後來沒事，兒子日後平安長大，但這種擔心嬰幼兒患病的煎熬，我深深體會過」，鄭運鵬回憶。

鄭運鵬接著說，自己女兒則是做在羊膜穿刺時，被診斷出DNA多一段，醫生表示，這多出來的一段存在很多先天性遺傳性疾病的風險。之後與太太2人一起接受各種檢測，萬幸最後也是運氣好，妹妹重複的這一段DNA，並沒有讓她造成任何健康上的影響。

鄭運鵬說，過了幾年，兒子6歲的時候得了腸病毒重症，當時情況危急到台大醫院開出命危通知書，表示如果運氣不好，不是少一個兒子，就是腦性麻痺。在台大兒童醫院的照顧之下，兒子幸運地在5天後出院了，但後來只要看到家長推著輪椅、不辭辛勞的照顧腦性麻痺的孩子，自己就會回想起當時的恐懼，並想為這些患病的兒童與辛苦的照顧者做些什麼，改善他們的環境。

「政府就是要照顧最弱勢的人」，鄭運鵬說，這就是他從政的初衷，未來若成為桃園市長，就會做最弱勢的人的遮雨棚，「我認為每一項福利措施，就是要照顧到最弱勢的那一個人」。

鄭運鵬再次強調，提出的「弱勢遮雨棚三心計畫」，要讓罕病兒童家裡經濟能安心，讓政府對脆弱家庭的服務是一條心，並提升社工人員的心理健康照顧。市長該為市民遮風擋雨，撐起最大、最穩固的社會安全網，提供弱勢朋友更體貼的照顧。

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