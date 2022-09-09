蝦皮「99運動會」原子少年助陣！豪送99萬元　3萬人同歡

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「9.9超級運動會」由呂佳宜、張立群擔任主播，陳大天、Dennis擔綱舞台主持，帶領蝦皮購物的粉絲嗨翻天！透過節目《來吧！營業中》闖出名氣的顏佑庭，率先表演《peace/歸剛欸/MVP》，緊接著原子少年地球登場，團員林佳辰對樂樂棒球最有信心，笑說：「剛剛練習的時候有點落漆，相信等下比賽可以找回狀態。」黃文廷則示範拳擊，側身空翻展現奪冠決心，但主持人陳大天忍不住虧他：「這樣會消耗掉體力吧！」
「9.9超級運動會」橘隊由柯有倫帶領，與原子少年地球黃文廷、周祖安、林煥鈞、比利、洗菜、林昀希、李家慶組隊；藍隊隊長楊奇煜結盟原子少年地球林佳辰、周子翔，與同理、顏佑庭、夏渝婷、董梓甯、范姜彥豐等隊員，兩大帥氣隊長柯有倫、楊奇煜，帶領全員展開神聖的「運動員宣誓」，揭開熱血競賽。
「女子籃球技術挑戰賽」橘隊派出高高編、林昀希、洗菜，對戰藍隊夏渝婷、董梓甯、5編，橘隊以1分43秒成績拿下勝利，洗菜獲得本輪MVP，成為實至名歸的「籃球女孩」！感謝隊友外，她更向賽評錢薇娟說：「運球的時候一直聽到錢姐說不要停、腳用力，都是錢姐教的好。」
《聲林之王3》獲得注目的歌手同理，演唱歌曲《烏有》為「男子三對三籃球比賽」暖場，他對於「9.9超級購物節」超期待，笑說：「我會買衣服，白T恤要黃掉了，要買爆讓自己帥爆！」
「男子三對三籃球比賽」藍隊隊長楊奇煜有備而來、外線準度搶眼，顏佑庭擅長切入與傳球，同理則穩固防守，逐漸拉開分數，但橘隊的黃文廷不僅武術強，籃球也表現出色。最終藍隊21比7獲勝，楊奇煜成為MVP，他感謝隊友默契配合，更說：「這應該是三年打球最漂亮的一次。」
隨後直播中，音樂才子李友廷自彈自唱《把音量轉小》、《誰》，讓全場聽得如癡如醉。緊接著實力女聲閻奕格演唱《愛上現在的我》、《也可以》，她向蝦皮購物用戶喊話：「剛剛這首歌是《愛上現在的我》，所以大家可以更愛自己一點，犒賞自己一點，多購物一點。」
「美式躲避球」開打，賽評江宏傑也登場，他暗中觀察，看哪位選手適合加入下一季《全明星運動會》！外援大來賓則是有躲避球最佳主攻手頭銜的曹佑寧，他分享：「躲避球最重要就是要躲，躲比攻擊更重要。」為爭取曹佑寧加入，楊奇煜說：「我們這隊很有志氣、骨氣，所以我們很需要你。」帶著隊員搞笑下跪；柯有倫則表示：「做人要有出息啦。」與全隊跪地拜託，笑翻全場，順利拉攏粉絲投票，曹佑寧正式加入橘隊。第一局藍隊火力瞄準勁敵曹佑寧，但他靈活躲過，雙方你來我往，賽況刺激，最後藍隊僅剩顏佑庭在場上，險些被球打中，但他機靈躺地、閃過危機。第二局曹佑寧善用戰術帶隊，僅用4分鐘就勝利，MVP毫無懸念為曹佑寧，他說：「滿驚喜的，我以為我今天是幫忙而已。」
宇宙人出場抒情獻唱《你的樣子》、《藍色的你》，為「樂樂棒球」揭開序幕，外援大來賓孫協志，透過收看直播的觀眾投票加入藍隊，他說：「有我加入不一定會贏，棒球畢竟是團體合作的比賽。」他一揮棒就有笑果，竟然把打擊座支架打斷，但下一擊順利打出好球！有孫協志加持，藍隊以7比2獲勝，江宏傑大讚藍隊防守嚴密，尤其楊奇煜、顏佑庭表現出色；橘隊雖然分數落後，但也堅持不放棄，陳大天特別點名原子少年地球黃文廷表現亮眼，陳大天大讚：「可以封你為地球超人。」本場比賽的MVP由同理贏得。
金曲歌后孫盛希換上格紋迷你裙，秀出纖細美腿，與舞群在籃球場中央唱跳微醺曖昧的搖擺舞曲《jagi》，她透露大學時期，也曾在球場邊為球員應援演唱，找回當時的熱血感動。
隨後而來的「韓式摔角」，藍隊林佳辰對上橘隊李家慶，李家慶有身形優勢，拿下這局；下一局橘隊洗菜與藍隊董梓甯PK，兩女實力不相上下，拉鋸一陣，董梓甯重心不穩倒下；橘隊柯有倫對上藍隊周子翔，兩人體重身形有差距，柯有倫火速勝利；再來橘隊林昀希對藍隊夏渝婷，雙方勢均力敵，僵持將近20分鐘，最終由林昀希獲勝；最後一局，橘隊邊編對上藍隊J編，兩人下盤超穩，難分勝負，看得全場熱血沸騰，邊編霸氣一推終於壓倒性勝利，橘隊5比0獲勝，MVP由橘隊林昀希奪得，她大讚對手夏渝婷肌力很強，全靠腦中「我要贏」的念頭獲勝。
直播最後一個競賽項目「拔河」，橘隊展現絕對力量壓制，贏下拔河項目，讓橘隊以4比2拿下本次直播的冠軍！「拔河」MVP由橘隊第一棒李家慶贏得，他笑說：「沒想到這個大獎是我的。」
最後頒獎環節，橘隊隊長柯有倫帶領大家開心大喊：「蝦皮99，冠軍是我。」而本次最佳人氣選手獎，橘隊由隊長柯有倫獲得，他滿臉笑容說：「這個真的是意外，我一定要把這個獎分享給隊員。我今天真的是來耍帥的，沒想到真的有帥到。」藍隊則是原子少年地球林佳辰，他感動說：「真的很開心，這個獎是屬於我們藍隊隊員的。」觀眾預測獎更送出大禮iPad給幸運觀眾。直播吸引近3萬人次同時線上觀看，蝦皮購物與蝦皮用戶一同共度歡樂又熱血的「9.9超級購物節」。