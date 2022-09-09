楊丞琳神隱5天發聲了！獻唱《曖昧》寵粉 強調初心不變
楊丞琳5日因為「我是廣東人」、「吃海鮮是奢侈的」言論，引發台灣網友不滿，新聞越演越烈，各種業界爆料、政治陰謀論層出不窮，時隔5天後，她今在社群平台釋出一段演唱招牌歌曲《曖昧》的51秒影片，紀念這首歌跨越第17週年，並表示「初心不變」，用歌聲迎向所有批評聲浪。
楊丞琳今（9）日發文，「你們都記得嗎？曖昧是我出道5年後的首張個人專輯，它也是第一首讓大家認識到我的聲音的歌。相信當音樂響起，你們腦海裡也會有阿猛和齊悅的畫面。從2005年到2022年，時間過得很快，一路走來有很多的感觸，但更多的是，收獲到大家滿滿的愛。初心不變，熱愛永存，我會繼續帶給你們更多好的作品喔！」她唱完對鏡頭比出手指愛心，顯見心情不受影響。
不過，楊丞琳還是關閉IG、FB留言功能，只留給熟識的朋友互動，賀軍翔看到影片搞笑回覆：「有人在叫我嗎？沒有，我晚一點再問一次。」她昨晚也貼出新節目《聲聲如夏花》的長髮造型，在限時動態直言「還是不太習慣自己長髮披肩的樣子」。而曾在電視劇《前男友不是人》飾演她弟弟的吳珝陽留言「是不是，就是要這種長髮」，楊丞琳也笑回：「我弟真的是長髮控耶！」對於親友的稱讚，她回應「愛你啦」，語氣相當輕鬆。