清冠一號突限縮公費對象惹議！衛福部加開3條件可開藥

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該項政策公告後引發外界不滿，中醫師公會全國聯合會更砲轟衛福部「是故意的，利用中秋連假3天突襲式公告。」確診民眾得自求多福。
衛福部今早緊急開會討論，修正公費清冠一號適用範圍，新增高燒不退（體溫39度以上持續2天）、咳嗽明顯兼具喘症、咽痛嚴重且飲食困難3條件可用。12歲以上（孕婦除外）符合前開條件症狀者，均可由中醫師開立公費台灣清冠一號。
對此，中醫師公會全聯會表示，原本限制只有重症高風險因子才能公費領取清冠一號，今天增設3條件，算是有大幅放寬，但仍有不足，特別是兒童使用部分，盼衛福部恢復全部確診者的公費使用。
全聯會呼籲主管機關考慮清冠一號在臨床上的治療特點，如對付確診後頭暈、頭痛、嗅味覺受影響、腸胃道等症狀非常有效，未來應該也要納入這些適應症。
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，原本清冠一號公費對象沒有明確適用標準，同樣適用於防止輕症、無症狀轉成重症，因此一開始的思考方向與西藥標準一樣，但公布後中醫師有不同看法、衛福部中醫藥研究所也給予建議，畢竟清冠一號是中藥，不宜全以西藥的想法思考，所以在原本公布的條件中，又修正適用範圍，納入3項中醫急迫病勢。
王必勝說，9月15日起新條件實施2週後，會再根據情況調整，預定9月29日再與相關團體開會討論，進一步考慮是否納入孕產婦及兒童，還有其他適用中醫病勢範圍。
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