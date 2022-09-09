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清冠一號突限縮公費對象惹議！衛福部加開3條件可開藥

▲衛福部昨天突然發布公文，限縮中藥「清冠一號」的公費使用資格，引發爭議，今（9）日上午緊急開會討論，加開3條件可用。（資料圖／記者許若茵攝，2022.09.08）
▲衛福部昨天突然發布公文，限縮中藥「清冠一號」的公費使用資格，引發爭議，今（9）日上午緊急開會討論，加開3條件可用。（資料圖／記者許若茵攝，2022.09.08）

記者李琦瑋／台北報導

2022-09-09 13:35:392022-09-09 14:32:02

衛福部中醫藥司昨晚突宣布，自9月15日起「清冠一號」將限縮公費使用資格，引發外界不滿；衛福部今（9）日上午緊急開會討論，開放公費使用對象資格，符合3條件即可由中醫師開立處方箋並領藥。

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衛福部昨晚宣布，自9月15日起，清冠一號全面限縮公費對象，僅限有確診後有重症風險因子高風險族群可公費使用，條件包含年齡65歲以上、65歲以下BMI≧30、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺病、結核病、慢性肝病、失能、失智症、吸菸、免疫功能等疾病者。

該項政策公告後引發外界不滿，中醫師公會全國聯合會更砲轟衛福部「是故意的，利用中秋連假3天突襲式公告。」確診民眾得自求多福。

衛福部今早緊急開會討論，修正公費清冠一號適用範圍，新增高燒不退（體溫39度以上持續2天）、咳嗽明顯兼具喘症、咽痛嚴重且飲食困難3條件可用。12歲以上（孕婦除外）符合前開條件症狀者，均可由中醫師開立公費台灣清冠一號。

對此，中醫師公會全聯會表示，原本限制只有重症高風險因子才能公費領取清冠一號，今天增設3條件，算是有大幅放寬，但仍有不足，特別是兒童使用部分，盼衛福部恢復全部確診者的公費使用。

全聯會呼籲主管機關考慮清冠一號在臨床上的治療特點，如對付確診後頭暈、頭痛、嗅味覺受影響、腸胃道等症狀非常有效，未來應該也要納入這些適應症。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，原本清冠一號公費對象沒有明確適用標準，同樣適用於防止輕症、無症狀轉成重症，因此一開始的思考方向與西藥標準一樣，但公布後中醫師有不同看法、衛福部中醫藥研究所也給予建議，畢竟清冠一號是中藥，不宜全以西藥的想法思考，所以在原本公布的條件中，又修正適用範圍，納入3項中醫急迫病勢。

王必勝說，9月15日起新條件實施2週後，會再根據情況調整，預定9月29日再與相關團體開會討論，進一步考慮是否納入孕產婦及兒童，還有其他適用中醫病勢範圍。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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