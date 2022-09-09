《烏龍派出所》基隆出差中！復刻經典場景 集章再換周邊
基隆市文化局首度邀請人氣動畫《烏龍派出所》兩津勘吉到台灣出差，即日起至9/15將七堵鐵道紀念園區打造出限定景點，除了可以拍照打卡之外，現場還可以看到經典劇中場景，只要參加集章活動，就能把限定明信片帶回家，民眾快趁著中秋連假期間，朝聖兩津的辦公室吧！
《烏龍派出所》為金氏紀錄發行集數最多的漫畫，漫畫連載長達40年，是陪伴許多人成長的日本動漫，而此次與基隆文化局合作，將海外出差首站選在七堵鐵道紀念園區，特別將充滿日式風情的百年木造車站變身成「龜有公園前派出所」，帶給觀眾最熟悉的警所場景與經典角色，牆面掛上動畫場景畫作，重現阿兩的辦公室與木屐，讓粉絲仿佛一瞬間進到漫畫世界中，與兩津一起度過爆笑的日常生活。
展出期間自9月2日至9月15日，每天9點至17點，現場除復刻辦公室場景與園區內多處人形展板外，並有《烏龍派出所》扭蛋機、拍貼機、鑄幤機等限量周邊產品，同時以展場為出發點，舉辦串聯各個景點的「集章地圖」，包含七堵鐵道紀念公園、永平圖書館、七堵慶濟宮、基隆市西岸旅遊服務中心、基隆市東岸旅遊服務中心，只要集滿 5 個印章，即可兌換限定明信片。
今（9）日更舉辦「潮嚮Ｘ瑪陵市集」，請來街頭藝人傳唱演出，為現場活動與市集增添音樂風味，當日下午 5 點還有 FOCA 福爾摩沙馬戲團，帶來編自希臘神話故事的《潘朵拉的盒子》結合特技、雜耍、小丑等項目，帶來幽默詼諧精彩表演，中秋連假第一天不知道該去哪？那就到基隆七堵找兩津勘吉一起玩吧。
除此之外，野獸國「2022 Hot Toys年度展」也於9/9至9/18在三創生活園區開放免費參觀，現場超過50款超級英雄珍藏人偶實體曝光，最大亮點為首次在台曝光的4款大型公仔，包括真人比例奇異博士、Cosbi鋼鐵人MK5巨型雕像以及超萌Cosbi巨型熊抱哥草莓蛋糕雕像；並且推出3款夢幻限定逸品、7款特別版，成為中秋連假出遊的好去處！