《華燈》班底回來了！林心如新戲合作吳慷仁、鄭元暢

TVBS重磅大戲《有生之年》今（9）日盛大開鏡，主創團隊金光閃閃，製作人林心如、男主角吳慷仁及編劇杜政哲都是剛出爐的本屆金鐘獎入圍者，3人在入圍公布後首次見面，林心如一見搭檔們，開心的笑容藏不住，互道恭喜。對金鐘組合再度合作，林心如信心滿滿地說：「《有生之年》找來堅強主創陣容，有吳慷仁、鄭元暢等實力派演員加持，一起努力打造下一個台劇巔峰。」
林心如和編劇杜政哲是金鐘好搭檔，兩人初次合作的《16個夏天》曾拿下3座金鐘大獎，《華燈初上》更入圍了本屆金鐘獎共11項獎項，《有生之年》是兩人第三度合作，熟悉感不變，但是多了更多金鐘常客助陣！男主角吳慷仁以《斯卡羅》入圍本屆金鐘男配角，剛從泰國與女友邵雨薇甜蜜度假回來的他，全身曬得黝黑。他透露加入《有生之年》的關鍵點，是主創團隊及卡司對自己的吸引力很大：「一個是小杜哥的劇本，許肇任導演也在，加上我本來就很想演家庭戲，劇中的角色就我現在的年紀去詮釋會比較游刃有餘，很可以發揮的一個角色。」
林心如在《有生之年》中專心擔任製作人角色，除了御用編劇杜政哲，她找來曾和杜政哲合作TVBS《酸甜之味》的導演許肇任，兩人雙雙奪下當年第52屆金鐘獎最佳編劇及最佳導演。5度入圍金鐘獎最佳編劇的杜政哲，談及即將開拍的《有生之年》，杜政哲說經由前一次作品的磨合，與搭檔許肇任非常信賴彼此，這次籌備過程一點都沒有拉扯，唯一最印象深刻的討論是其中一場重頭戲，兩人分別就劇本設定和畫面呈現有許多細緻的討論。
林心如一邊沉浸在入圍的喜悅，一邊忙於催生TVBS年度大戲《有生之年》。自2020年確定主創組合，花了兩年多的時間準備這部以「家庭關係」為主軸的作品，她說：「人生太沉重了，希望能以輕一點的方式去切入。」藉此更貼近、更觸動觀眾的內心。