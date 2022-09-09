F級寫真YouTuber「鏡頭前換比基尼」！3萬人狂盯猛噴鼻血
日本24歲性感寫真女星藤田桃（藤田もも），靠著童顏臉蛋，以及反差極大的兇猛身材打響知名度，就連YouTube頻道才經營1年就吸引21萬人訂閱。而在最近的影片中，她竟然直接在鏡頭前換比基尼，大膽的作風讓人看了是臉紅心跳。
藤田桃在影片中，先是拿出一件藍色的三角泳褲做介紹，沒想到再經過她的巧手後，瞬間變成火辣的比基尼，徹底解決只有帶到一件泳褲的尷尬狀況，就連豹紋三角褲也都能駕馭，成為一件具時尚又不失性感的泳裝，而且這些衣物通通都沒有動刀毀損，都還能繼續穿著使用，非常有創意。
不過，由於藤田桃是直接在鏡頭前換裝，傲人的上圍若隱若現，似乎就快要把衣服給撐破，也讓網友們很難不去模糊焦點，紛紛害羞直呼「真的太可愛了」、「破壞力驚人」、「所有負面情緒一掃而空」、「這也太辣，我是說泳裝」。
據了解，現年24歲的藤田桃，身高152公分，擁有驚人的F罩杯，三圍分別是88、60、83，2018年正式進入寫真界，2020年換公司後才決定斜槓當起YouTuber，頻道內容主要是泳裝穿搭等等。
雖然，藤田桃非常懂得善用自我身材優勢創造話題，IG上也充斥各種辣照，但事實上，她過去就曾為自己的身材感到自卑，高中時期就發育到E罩杯的她，總是在跑步時遮住胸部來避免他人的異樣眼光。
有趣的是，藤田桃曾透露，過去為了防止胸部太大下垂，她便積極健身鍛鍊胸肌，卻反而讓她的罩杯再度升級。所幸在加入寫真界後，這起意外卻也成為她最大的優勢和賣點。（編輯：詹鎰睿）