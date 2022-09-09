豐原轉運中心啟用　提供多元大眾運輸

台中市山城地區交通樞紐「豐原轉運中心」完工，將引進超過27條的市區客運路線進站，與緊臨的台鐵豐原車站，提供多元大眾運輸。市長盧秀燕今（9）日出席啟用典禮表示，豐原轉運中心有轉運、商場、停車、活動空間、會議空間5大功能，更可供7種交通工具轉運，將帶給市民更大便利。





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盧秀燕說，豐原轉運中心有7種交通工具可在中心轉運，包含鐵路、捷運、客運、公車、一般車輛、計程車及腳踏車；同時也是個超大規模停車場，汽車可停約296部，機車可停849部，有效紓解火車站前停車需求；內還有商場，民眾吃東西、買伴手禮都很方便；內部大空間，要舉辦活動及公益性會議也可申請使用。





盧秀燕表示，這是豐原人期盼10年的大建設，市府結合立法委員江啟臣及多位在地議員們的支持，獻給台中鄉親一個中秋大禮，此轉運中心興建經費高達7億元，感謝江委員向中央爭取2億多元減輕市府負擔。





交通局指出，豐原轉運中心是豐原與山城地區重要的交通引擎，為地下2層、地上5層的多功能建築，具客運轉運、停車及商場空間等功能，無論是自行開車或公共運輸轉乘，都相當便利；同時也建置計程車招呼站、iBike租賃站等交通設施，讓民眾交通銜接更方便。





此外，豐原轉運中心在中秋連續假期啟用，除發揮連假疏運功能，還能提供更多休閒好去處，2樓將規劃商業空間，目前經由促進民間參與公共建設委託民間機構招商，引進餐飲、超市及咖啡廳等，提供轉乘民眾及豐原市民方便餐飲及購物需求，同時搭配豐原與山城地區的景點、小吃等，為豐原區的商機製造亮點。





交通局表示，豐原轉運中心由「台灣全聚德股份有限公司」營運，除一樓轉運中心設有7席客運月台(含2席儲車使用)提供27條公車路線外，也規劃購物花車及假日市集，結合轉運中心搭車民眾聚集的人潮，升級轉運中心候車時創造的商業效益。二樓規劃的商業空間，以餐飲及超市型商場為導向並引進咖啡廳，將商業空間打造為更具質感的休閒空間；三至五層及地下二層停車場則導入智慧化設施，提供多元繳費及方便、快速進出場的停車服務。





交通局長葉昭甫說，目前已盤點豐原轉運中心附近國道及市區客運路線，將依據路線方向、乘客搭乘習慣及轉運中心一樓月台席位容量，調整市區客運路線，並協調國道客運業者進駐豐原轉運中心，目前已規劃27條以上市區客運路線提供服務，除可提供民眾良好候車環境，同時也大幅提升轉乘效率，創造優質公共運輸環境並帶動人流，未來前景可期。



