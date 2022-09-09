桃園「雙屍案」偵結！3嫌犯後逃泰國 檢方起訴求處死刑
桃園高鐵站旁停車場，今年6月發生一起震驚社會的「雙屍命案」，一對泰國華僑李氏夫妻，因生意上出現分潤問題，被合夥人泰裔王姓男子等3人殺害，事後王男將夫妻倆的遺體，塞進BMW X4休旅車後備箱，隨即潛逃回泰國；桃園地檢署日前透過刑事局，與泰國司法互助取證後，偵查終結，依共同殺人、遺棄屍體等罪嫌對王男等3人提起公訴，同時建請法院處以極刑、褫奪公權終身。
回顧案情，兇嫌王姓男子與李姓夫妻都是泰國人，先後來台工作從事人力仲介業，原本3人應該是合夥關係，但雙方因不滿勞役不均，且對利潤分配有意見等，互有嫌隙，因此相約在8日談判討論。
原以為當天只是談判解決糾紛，不料王男竟事先收買另外2名泰籍男子，等夫妻2人到現場後，便持鋼筋將其亂棍打死，並以棉被包裹遺體，隨後移至2人駕駛BMW休旅車後座，隔天凌晨再拋棄於高鐵桃園站旁停車場。
夫妻失蹤後，家屬心急如焚不斷尋找，在得知2人與合夥人有金錢糾紛後，便打電話向對方詢問，但對方僅回青埔高鐵站，就馬上掛電話。親友前往搜尋，果然在高鐵站前停車場找到夫妻的BMW休旅車，雖然在車內沒發現2人，但現場卻有濃濃腐臭味，車輛後方更流了一地屍水，經報警處理後，才在後車廂找到夫妻遺體。
桃園地檢署指出，偵辦期間刑事警察局調閱大量監視器對比，終於發現死者夫妻係遭被告3人殺害，且3人行兇後隨即潛逃出境，經台泰雙方共同調查取證，確認被告王姓男子等3人均涉犯刑法之共同殺人、遺棄屍體等罪嫌，故提起公訴，並建請桃園地方法院量處極刑、褫奪公權終身。（編輯：陳苾暐）