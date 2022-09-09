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桃園「雙屍案」偵結！3嫌犯後逃泰國　檢方起訴求處死刑

▲死者李女的姊姊、姊夫日前攜帶牌位回到停車場招魂。（圖／記者李春台翻攝）
▲死者李女的姊姊、姊夫日前攜帶牌位回到停車場招魂。（圖／記者李春台翻攝）

編輯中心/綜合報導

2022-09-09 15:19:312022-09-09 15:20:19

桃園高鐵站旁停車場，今年6月發生一起震驚社會的「雙屍命案」，一對泰國華僑李氏夫妻，因生意上出現分潤問題，被合夥人泰裔王姓男子等3人殺害，事後王男將夫妻倆的遺體，塞進BMW X4休旅車後備箱，隨即潛逃回泰國；桃園地檢署日前透過刑事局，與泰國司法互助取證後，偵查終結，依共同殺人、遺棄屍體等罪嫌對王男等3人提起公訴，同時建請法院處以極刑、褫奪公權終身。

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▲雙屍案主嫌王大賢潛逃回泰國，泰國警方17日召開記者會宣稱王會留在泰國受審，不會被引渡回台灣。（圖／記者李春台翻攝）
▲雙屍案主嫌王大賢等３人，犯後隨即潛逃回泰國。（圖／記者李春台翻攝）
回顧案情，兇嫌王姓男子與李姓夫妻都是泰國人，先後來台工作從事人力仲介業，原本3人應該是合夥關係，但雙方因不滿勞役不均，且對利潤分配有意見等，互有嫌隙，因此相約在8日談判討論。

▲桃園高鐵站停車場後車廂命案。（圖／翻攝畫面）
▲夫妻2人到現場後，便被鋼筋亂棍打死，遺體被棉被包裹，移至2人駕駛BMW休旅車後座，隔天凌晨再拋棄於高鐵桃園站旁停車場。（圖／翻攝畫面）
原以為當天只是談判解決糾紛，不料王男竟事先收買另外2名泰籍男子，等夫妻2人到現場後，便持鋼筋將其亂棍打死，並以棉被包裹遺體，隨後移至2人駕駛BMW休旅車後座，隔天凌晨再拋棄於高鐵桃園站旁停車場。

夫妻失蹤後，家屬心急如焚不斷尋找，在得知2人與合夥人有金錢糾紛後，便打電話向對方詢問，但對方僅回青埔高鐵站，就馬上掛電話。親友前往搜尋，果然在高鐵站前停車場找到夫妻的BMW休旅車，雖然在車內沒發現2人，但現場卻有濃濃腐臭味，車輛後方更流了一地屍水，經報警處理後，才在後車廂找到夫妻遺體。

桃園地檢署指出，偵辦期間刑事警察局調閱大量監視器對比，終於發現死者夫妻係遭被告3人殺害，且3人行兇後隨即潛逃出境，經台泰雙方共同調查取證，確認被告王姓男子等3人均涉犯刑法之共同殺人、遺棄屍體等罪嫌，故提起公訴，並建請桃園地方法院量處極刑、褫奪公權終身。（編輯：陳苾暐）

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