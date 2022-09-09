梅花颱風難預測！專家曝「這時間點」最關鍵：絕不能忽視
中秋假期來臨，各地大多為多雲到晴的穩定天氣，北部、東北部則在明晚會轉為雲量偏多且有短暫雨的天氣，不過在連假最後一天至下週，第12號颱風「梅花」就可能會開始影響台灣，中央氣象局指出，梅花預計在明（10）日上午轉為中颱，最快可能在週日或週一就發布海上警報，對此氣象專賈新興指出，從系集路徑預報來看，梅花是個不容易預報的颱風，需要關注的關鍵，在明（10）日晚上至後天，因駛流場減弱，颱風移動速度開始變慢後的走向如何，推估以目前今（9）日凌晨兩點的路徑，大概下週二（9/13）下午暴風圈最接近海域。
賈新興指出，從今日一早的資料來看，梅花颱風出現比較明顯的變動，「客觀模式預測的路徑在72小時後，出現糾結並且路徑明顯偏西的情況，從系集路徑預報來看，梅花也是個不容易預報的颱風，需要密切的關注它」；此外，要關注的關鍵在明天晚上至後天，駛流場減弱後，颱風移動速度開始變慢，歐美模式大多預測，在駛流場回復增強後，會讓北方短波槽無法帶著梅花颱風北上，造成颱風像是在滯留，並往石垣島以西偏的趨勢，屆時可能更貼近臺灣的海域，以今晨兩點的路徑來看，大概9/13下午暴風圈最接近海域，但沒有擦到台灣。
不過賈新興也提到，好消息是今明兩天都是秋高氣爽的好天氣，直到週日（9/11）清晨，受到梅花颱風的外圍水氣移入，北部及東北部可能開始有雨，午後東半部有局部短暫陣雨，西半部大多為晴到多雲的天氣；賈新興最後強調，72小時後，梅花颱風速度會放慢，因此中秋連假後，梅花的動態民眾絕對要特別的關注。
而氣象局稍早也表示，輕度颱風梅花目前持續以每小時14公里的速度向西北方進行，不過越靠近台灣，由於所處的環境導引氣流不明顯，速度會變慢，大約週日（9/11）開始會減速，最慢可能會降到5公里左右，並在台灣東部海面緩慢移動，影響時間可能會從下週一持續到下週四，強度方面梅花預計在明（10）日上午就會轉為中颱，氣象局預估，目前仍有機率發布海上警報，最快在週日，或是下週一都有可能。