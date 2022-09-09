蔡其昌前往谷關會勘　推出「谷關300」政策

中秋連假將至，民進黨台中市長候選人蔡其昌今 (9) 日前往谷關會勘觀光步道及山谷燈光節等重要觀光設施及活動，與當地業者及鄉親對談、舉辦「行動市長 未來台中」的政策記者會，發表自己對谷關所推出的「谷關 300 計畫」。另台中市長盧秀燕昨 (8) 日才結束為期兩天的和平專案，外界認為有互別苗頭意味。蔡其昌表示，活動早已規劃，市府與中央都有各自工作，「盧市長做她該做的事情，我做我該做的事情」。

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蔡其昌今上午由立法委員何欣純、張廖萬堅，交通部觀光局參山國家風景管理處處長曹忠猷、市議員蔡成圭、市議員候選人徐煊博、和平區代表羅進玉等人陪同前往谷關，會勘觀光步道及山谷燈光節等重要觀光設施及活動，發表對谷關所推出「谷關 300 計畫」，透過谷關街道更新，人行步道再造、營造大甲溪親水空間，讓四季皆可遊憩、增設谷關立體停車場，改善車輛交通動線、續辦並擴大山谷燈光節四項政策，要讓谷關遊客人數倍增，達到三百萬人次，期盼讓谷關地區以嶄新風貌重返榮景，帶動山城整體觀光發展，促進當地居民經濟活絡。

蔡其昌表示，過去這一年來與參山國家風景管理處長曹忠猷面對谷關遇到的問題，今前來就是能夠一併協助解決，捎來步道是前來谷關的遊客必遊的景點，但因為捎來吊橋年久失修，這對谷關地區的觀光產業影響甚鉅，感謝參山處的同仁今年已經完成了加固的工程，明年我們將會採取自然工法，再投入 700 萬經費將捎來步道進行全面的修繕工程以及 1000 萬經費改善溫泉公園設施。

蔡其昌說，山谷燈光節也是此次前來關心的其中一個項目。山谷燈光節在 2021 年吸引了 16 萬人前來谷關，是一項非常成功的觀光計畫，還有梨山上「台灣海拔最高的聖誕樹」，讓特色活動帶動梨山、谷關的觀光發展，我們應該要繼續鼓勵這項活動，同時擴大辦理結合更多活動，完善在地的硬體與軟體設備，協助打造地方特色，吸引更多人前來谷關旅遊。

另外，蔡其昌也說，台中市這兩年空氣品質全國排名從 11 名退步到 13 名，市民要的是像谷關乾淨的空氣，盧市長卻是拿個谷關空氣瓶來欺騙市民。連提出「以氣換煤」，把燃煤機組換成燃氣機組，都被盧秀燕市長杯葛一年多，這是很遺憾的事情，也看不出盧市長有換新空氣的決心，只有一昧的用話術瞞騙市民。

蔡其昌與當地業者及鄉親進行對談。舉辦行動市長「谷關 300 」政策發表會，提出自己對谷關的願景政見，包含業者們最在意的改善谷關街道、人行步道再造，營造大甲溪親水空間、讓谷關四季皆可遊憩，研擬增設自行車便道、讓愛騎車的朋友有更安全的環境，增設谷關立體停車場、改善車輛交通動線，續辦並擴大山谷燈光節，帶領業者們辯論共同努力，讓谷關遊客人數倍增，達到三百萬人次，獲得業者們熱烈支持。