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蔡其昌前往谷關會勘　推出「谷關300」政策

▲民進黨台中市長候選人蔡其昌前往谷關會勘觀光步道及山谷燈光節等重要觀光設施及活動(圖／蔡其昌提供2022.9.9)
▲民進黨台中市長候選人蔡其昌前往谷關會勘觀光步道及山谷燈光節等重要觀光設施及活動(圖／蔡其昌提供2022.9.9)

記者柳榮俊/台中報導

2022-09-09 15:38:44

中秋連假將至，民進黨台中市長候選人蔡其昌今(9)日前往谷關會勘觀光步道及山谷燈光節等重要觀光設施及活動，與當地業者及鄉親對談、舉辦「行動市長 未來台中」的政策記者會，發表自己對谷關所推出的「谷關300計畫」。另台中市長盧秀燕昨(8)日才結束為期兩天的和平專案，外界認為有互別苗頭意味。蔡其昌表示，活動早已規劃，市府與中央都有各自工作，「盧市長做她該做的事情，我做我該做的事情」。

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蔡其昌今上午由立法委員何欣純、張廖萬堅，交通部觀光局參山國家風景管理處處長曹忠猷、市議員蔡成圭、市議員候選人徐煊博、和平區代表羅進玉等人陪同前往谷關，會勘觀光步道及山谷燈光節等重要觀光設施及活動，發表對谷關所推出「谷關300計畫」，透過谷關街道更新，人行步道再造、營造大甲溪親水空間，讓四季皆可遊憩、增設谷關立體停車場，改善車輛交通動線、續辦並擴大山谷燈光節四項政策，要讓谷關遊客人數倍增，達到三百萬人次，期盼讓谷關地區以嶄新風貌重返榮景，帶動山城整體觀光發展，促進當地居民經濟活絡。


蔡其昌表示，過去這一年來與參山國家風景管理處長曹忠猷面對谷關遇到的問題，今前來就是能夠一併協助解決，捎來步道是前來谷關的遊客必遊的景點，但因為捎來吊橋年久失修，這對谷關地區的觀光產業影響甚鉅，感謝參山處的同仁今年已經完成了加固的工程，明年我們將會採取自然工法，再投入700萬經費將捎來步道進行全面的修繕工程以及1000萬經費改善溫泉公園設施。


蔡其昌說，山谷燈光節也是此次前來關心的其中一個項目。山谷燈光節在2021年吸引了16萬人前來谷關，是一項非常成功的觀光計畫，還有梨山上「台灣海拔最高的聖誕樹」，讓特色活動帶動梨山、谷關的觀光發展，我們應該要繼續鼓勵這項活動，同時擴大辦理結合更多活動，完善在地的硬體與軟體設備，協助打造地方特色，吸引更多人前來谷關旅遊。


另外，蔡其昌也說，台中市這兩年空氣品質全國排名從11名退步到13名，市民要的是像谷關乾淨的空氣，盧市長卻是拿個谷關空氣瓶來欺騙市民。連提出「以氣換煤」，把燃煤機組換成燃氣機組，都被盧秀燕市長杯葛一年多，這是很遺憾的事情，也看不出盧市長有換新空氣的決心，只有一昧的用話術瞞騙市民。


蔡其昌與當地業者及鄉親進行對談。舉辦行動市長「谷關300」政策發表會，提出自己對谷關的願景政見，包含業者們最在意的改善谷關街道、人行步道再造，營造大甲溪親水空間、讓谷關四季皆可遊憩，研擬增設自行車便道、讓愛騎車的朋友有更安全的環境，增設谷關立體停車場、改善車輛交通動線，續辦並擴大山谷燈光節，帶領業者們辯論共同努力，讓谷關遊客人數倍增，達到三百萬人次，獲得業者們熱烈支持。


和平區代表羅進玉指出，蔡其昌副院長跟立委何欣純、張廖萬堅等這8年來，每年都會來到和平區關心地方的發展，與地方鄉親面對面，解決我們和平遇到的問題。這8年來為和平區爭取了至少7億元的經費，這裡選區很大、選票很少，但蔡其昌仍然為和平做了許多的努力，這讓在地的居民都非常感動，感謝大家今天再一次前來和平，為在地的觀光發展努力。

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