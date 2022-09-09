300多歲4長者團受困惡地 燕巢警協助脫離「泥淖」險境
高市警局岡山分局燕巢分駐所日前接獲報案，4名年齡加起來高達322歲的長者，共乘1輛自小客車結伴同車前往轄區泥火山附近土雞城用餐，竟直駛到燕巢區金山里三八嶺惡地，受困積水泥淖，警方獲報趕至救援，發現最年長乘客高齡90歲，最年幼的也有72歲，4人加起來已322歲，所幸警方及時趕到4位長者平安脫困。
燕巢分駐所副所長王永豐所6日中午12左右獲報，有老人家受困在轄區三八嶺惡地附近，王永豐隨即會同巡邏員警邱昭榮及蔡佳洧等人入山前往查看；經過一番搜尋後，終於在三八嶺惡地附近道路上找到受困車輛，其中最年長的廖男(22年次)90歲高齡，最「幼齒」的駕駛黃女也有(39年次)72歲，至於同行的史男(32年次) 另一黃女(33年次)所幸皆無大礙；惟有乘客黃女行動較為不便，外加史男身體不適，必須有人在旁攙扶行走，警方於是先將黃、史2人載返勤務處所休息並協助聯絡拖吊業者前往處理。
燕巢分駐所長余榮欽表示，長輩前往燕巢泥火山土雞城用餐，附近受颱風「軒嵐諾」外圍環流影響，山路多處積水泥濘，駕駛黃女不熟路況，不慎將自小客開進泥淖，所幸報警求助，否則酷熱難耐，時間稍長，恐造成脫水等狀況，後果不堪設想。