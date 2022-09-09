幼兒園虐童性騷情節重大！教育部：擬永久公布負責人姓名

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其中最嚴重的是違反「幼照法」第50條或受「教保服務人員條例」第40條規定處分，包括對幼兒身心虐待，以及情節重大的體罰、霸凌、性騷擾、不當管教、及其他身心暴力或不當對待，將「永久公布」負責人、行為人、機構名稱和場址。
教育部在草案說明中解釋，近年各界重視體罰、霸凌等議題，須維護學生的學習權、受教權、身體自主權和人格發展權。上述情節重大的違法事項，會永久公開在「全國教保資訊網」等處，讓全國家長都能方便查到。
除「永久公布」，草案依據違法情節輕重及依據裁罰的金額不同，分別訂出6年、3年、1年、6個月的公布期。例如超收幼兒人數超過15人或檢查時藏匿幼兒，公布期間為6年；非屬情節重大的體罰、不當管教等，公布期間為3年。
另外像是室內與室外活動空間面積數、衛生設備高度不合規定，公布期間為1年；幼兒園車輛駕駛人和隨車人員未依規定接受基本救命術訓練、交通安全教育等較輕微的違規，公布期間則為6個月。（編輯：陳政偉）1110909
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110