英女王逝世梅根不奔喪！與卡蜜拉「王室婆媳」恩怨未解

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隨著女王近年來對卡蜜拉態度逐漸軟化，今年2月伊莉莎白二世要求當查爾斯成為國王時，卡蜜拉必須以「王后」身分為人所知，加上王室原先打算推出「孫輩夫妻」也就是威廉王子與凱特、哈利王子與梅根這對組合當成新世代的英國王室門面，殊不知凱特與梅根卻鬧出不合，這才讓查爾斯夫婦能夠一起出席諸多活動，充當潤滑劑同時也讓卡蜜拉能致力修復皇家形象，外界觀感才不斷上升。
根據外媒報導，女王臨終前哈利與梅根正在歐洲準備出席德國活動，未料突然接獲女王病重的消息，當時哈利王子立刻調度班機返回英國，遺憾的是當哈利搭乘的班機仍在空中飛行時白金漢宮就公布女王過世的消息了；至於過去不斷在受訪時暗示王室官員因種族議題歧視她的梅根，這次並未偕同出席，《BBC》王室記者威切爾（Nicholas Witchell）便猜測，恐怕是因為梅根擔心其他王室成員「不會熱烈歡迎她」。
此外，英國王室還有兩枚「未爆彈」可能引發紛爭，其一是去世的女王伊莉莎白二世生前的日記，包含爭議不斷的黛安娜王妃究竟在女王眼中是什麼樣子，梅根與凱特之間的緊繃關係確切原因等，外界猜測都會記錄在女王日記中；其二則是今年底預計推出的哈利王子回憶錄，備受壓力而離開王室的哈利王子寫出來的新書，普遍被認為會有不少針對查爾斯和卡蜜拉的部份，畢竟哈利母親黛安娜王妃生前受精神問題困擾主因就是卡蜜拉，是女王生前偶爾出面制止和發言才達到一定程度的平息。外界認為，這場「王室婆媳」之間的鬥爭在伊莉莎白二世過世後恐怕會進入下一個未知的階段。