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英女王逝世梅根不奔喪！與卡蜜拉「王室婆媳」恩怨未解

▲英國女王伊莉莎白二世辭世，少了王室大家長的制衡，從王后卡蜜拉、王妃凱特到梅根之間的「王室婆媳」爭鬥會如何演變引發關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國女王伊莉莎白二世辭世，少了王室大家長的制衡，從王后卡蜜拉、王妃凱特到梅根之間的「王室婆媳」爭鬥會如何演變引發關注。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-09-09 16:00:25

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）當地時間8日晚間於蘇格蘭巴爾摩勒爾城堡（Balmoral Castle）離世，臨終前女王的4名子女包括王儲查爾斯王子、安妮長公主、安德魯王子及愛德華王子皆陪侍在側，而哈利王子則因飛機尚未趕達而無法見祖母最後一面，其妻梅根卻留在歐洲並未奔喪，背後原因掀起不少人的猜測，外界更關注當女王過世後，登上后位卡蜜拉和媳婦梅根、凱特之間的「王室婆媳」爭鬥會如何演變。

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女王伊莉莎白二世作為王室大家長，一生受人愛戴卻得時常出面替王室成員們的醜聞、爭議甚至內鬥擦屁股。在1996年王儲查爾斯王子就為了前女友卡蜜拉而和黛安娜王妃離婚，隔年黛妃車禍死亡王室更因為認為這是「家事」而非「國事」打算從簡處理因此引發民怨，風波鬧到王室聲譽見底，卡蜜拉雖然成了正妻卻長年被英國民眾與媒體當作「最惹人厭的小三」看待。

▲英國查爾斯王子與妻子卡蜜拉。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國國王查理三是與王后卡蜜拉。（圖／美聯社／達志影像）
隨著女王近年來對卡蜜拉態度逐漸軟化，今年2月伊莉莎白二世要求當查爾斯成為國王時，卡蜜拉必須以「王后」身分為人所知，加上王室原先打算推出「孫輩夫妻」也就是威廉王子與凱特、哈利王子與梅根這對組合當成新世代的英國王室門面，殊不知凱特與梅根卻鬧出不合，這才讓查爾斯夫婦能夠一起出席諸多活動，充當潤滑劑同時也讓卡蜜拉能致力修復皇家形象，外界觀感才不斷上升。

根據外媒報導，女王臨終前哈利與梅根正在歐洲準備出席德國活動，未料突然接獲女王病重的消息，當時哈利王子立刻調度班機返回英國，遺憾的是當哈利搭乘的班機仍在空中飛行時白金漢宮就公布女王過世的消息了；至於過去不斷在受訪時暗示王室官員因種族議題歧視她的梅根，這次並未偕同出席，《BBC》王室記者威切爾（Nicholas Witchell）便猜測，恐怕是因為梅根擔心其他王室成員「不會熱烈歡迎她」。

▲哈利王子夫婦去年脫離英國王室，隨即移居美國加州，現在傳出梅根為了法案推動致電美國參議員，在電話中自稱公爵夫人。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲哈利王子夫婦去年脫離英國王室，隨即移居美國加州。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
此外，英國王室還有兩枚「未爆彈」可能引發紛爭，其一是去世的女王伊莉莎白二世生前的日記，包含爭議不斷的黛安娜王妃究竟在女王眼中是什麼樣子，梅根與凱特之間的緊繃關係確切原因等，外界猜測都會記錄在女王日記中；其二則是今年底預計推出的哈利王子回憶錄，備受壓力而離開王室的哈利王子寫出來的新書，普遍被認為會有不少針對查爾斯和卡蜜拉的部份，畢竟哈利母親黛安娜王妃生前受精神問題困擾主因就是卡蜜拉，是女王生前偶爾出面制止和發言才達到一定程度的平息。外界認為，這場「王室婆媳」之間的鬥爭在伊莉莎白二世過世後恐怕會進入下一個未知的階段。
 


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