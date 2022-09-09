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合體吳淡如！沈慧虹談輕軌願景　盼塑造新竹城市新風貌

▲沈慧虹現聲吳淡如的Podcast節目，暢談參政人生與新竹願景。（圖／民進黨提供）
▲沈慧虹現聲吳淡如的Podcast節目，暢談參政人生與新竹願景。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-09 16:15:31

年底九合一選舉進入倒數，日前民進黨推出「會做事戰隊—女力連線」，由總統蔡英文領軍，力推民進黨5位女性縣市長參選人。今（9）日新竹市長參選人沈慧虹現「聲」Podcast，與主持人吳淡如相談成長經驗，以及從交通專業轉戰參政人生的心路歷程。

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沈慧虹、吳淡如兩人第一次見面，主持人吳淡如十分好奇沈慧虹「台鐵第一位女站長」的頭銜。沈慧虹表示，在阿里山鐵路奮起湖站當站長近2年的時間，是她公職生涯中難以忘懷的經驗，沈慧虹解釋，她和很多的公務員一樣，都是從基層一路打拚，交通專業出身的她，也是從監理站櫃檯，一路累積經驗，才造就今天的專業基礎。

沈慧虹分享，自己出身農家，是家中第一個小孩，作為長姐，要身兼父母職，擔起家務，但父母非常支持她繼續唸書，沈慧虹表示，自己國中畢業就考上台中女中，後來一路繼續升學，為了能找到穩定的工作，大學還沒畢業，就通過了普考的考試，開始了她的公務員人生。

對於新竹未來的願景，沈慧虹表示，過去8年在新竹，參與包括新竹公道三、國道客運轉運站、後站地下道、微笑單車拓點等交通設施的改善，自己身為交通專業，所需要做的是「舊問題解決它，新問題不要再發生」。沈慧虹也在節目中透露，新竹輕軌的願景，她認為，軌道運輸不只是交通建設，也是城市塑造風貌的工具。

沈慧虹提到，在新竹執政將近8年的心得，就是常常遇到「沒有辦法」的民眾，要在合法、合理的情境下，為她們想辦法，解決他們的民生問題，「幫他們更多」，能開拓更多公務人員的視野。對於教育，沈慧虹也希望，未來新竹能推動「平權教育」，孩子受到基礎的教育，多元的課程選擇，讓孩子有選擇的工具。

另外，由於吳淡如的Podcast節目相當知名，民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，民進黨透過不同的網路社群平台，讓縣市長參選人在不同的平台曝光，接下來還會推出各種不同的系列社群宣傳計畫。

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