合體吳淡如！沈慧虹談輕軌願景　盼塑造新竹城市新風貌

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沈慧虹分享，自己出身農家，是家中第一個小孩，作為長姐，要身兼父母職，擔起家務，但父母非常支持她繼續唸書，沈慧虹表示，自己國中畢業就考上台中女中，後來一路繼續升學，為了能找到穩定的工作，大學還沒畢業，就通過了普考的考試，開始了她的公務員人生。
對於新竹未來的願景，沈慧虹表示，過去8年在新竹，參與包括新竹公道三、國道客運轉運站、後站地下道、微笑單車拓點等交通設施的改善，自己身為交通專業，所需要做的是「舊問題解決它，新問題不要再發生」。沈慧虹也在節目中透露，新竹輕軌的願景，她認為，軌道運輸不只是交通建設，也是城市塑造風貌的工具。
沈慧虹提到，在新竹執政將近8年的心得，就是常常遇到「沒有辦法」的民眾，要在合法、合理的情境下，為她們想辦法，解決他們的民生問題，「幫他們更多」，能開拓更多公務人員的視野。對於教育，沈慧虹也希望，未來新竹能推動「平權教育」，孩子受到基礎的教育，多元的課程選擇，讓孩子有選擇的工具。
另外，由於吳淡如的Podcast節目相當知名，民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，民進黨透過不同的網路社群平台，讓縣市長參選人在不同的平台曝光，接下來還會推出各種不同的系列社群宣傳計畫。