【試駕】其實開跑車不見得是奢侈的在那 — Toyota GR86賽道初體驗

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話匣既開，索性從頭講起更盡興，在本地車壇，其實跑車始終背負過多莫須有的包袱與印象，什麼不實用、不愛家、愛炫富或虛榮心之流的刻板論述，於我看來根本倒因為果風馬牛不相干，你是因為先愛上跑車由低重心、輕量化與極度緊緻所帶來的優異操控魅力，才願意拿空間、舒適及實用面向交換，而後型格自然獨具因此屢獲眾人豔羨，最終方成美輪美奐街頭嬌點啊！
所以當Toyota 86終究進入全新世代並冠以Gazoo Racing而成GR86，凡愛車者無論是否準車主，難免懷抱好奇與期待，硬的少說點，知道尺碼差異不大、車重少少增加、平四自然進氣引擎擴至2.4升、手排自排任君選擇這幾點即可，重點在於用力開起來的感受究竟如何，所幸初見面便來個麗寶賽道三圈自由行，單從帳面數據看，234匹/7000轉與25.5公斤米/3700轉輸出對比上代86的200匹/7000轉與20.9公斤米/6400-6600轉進度幅度算得上可觀，但真正重點其實在於峰值扭力的出現時機早了簡直不在同個多重宇宙，從此丟進彎道前不再需要時刻Hold轉或只是呆呆等待扭力湧現，反而得以專注享用與離心力彼此拉鋸的萬千風情，然後待車頭指對方向再倏然迸出即可。
而早早便來扭力伺候的好處當然不止這點，從直線加速看，過往86的0-100km/h加速成績僅區區7.6秒(手排)及8.2秒(自排)而已，在這快車當道的時代聽來確實並不那麼帥，而今GR 86不僅排氣量更大、馬力更高且扭力更飽，同時傳動與電控科技再度大幅翻新，因此同樣以原廠數據看已來到6.3秒(手排)及6.9秒(自排)層級，這下要說服跑車迷捨MX-5而就GR86的理由又多了一個，甚至大直線遇上國民快車Golf GTI也無需示弱，充其量得先將自己的離合器踩放技術練好點便是。
而除卻動能躍進的部分外，GR86在賽道裡另有值得玩味的驚喜，即在於彎中循跡比起舊款顯得更深沉而安定，不是呆板的那種，而是更沈著以對的蓄勢待發，理由源自於透過Gazoo Racing特調的底盤結構與幾何設定，同時原廠即標配尺寸為215/40R18的Michelin Pilot Sport 5跑胎，當然能讓極限下的動態顯得更成熟且有效率，而更精密而反應迅速的電控系統也在此刻居功厥偉，一旦彎中逼近抓地力極限，車身的滑移顯得格外流暢且精準易控，這與過往日系性能車向來強調的戲劇張力顯然不同，而既然動力更大且極限更高，欲以GR86演出華麗的反打動作亦無不可，在幾個彎裡小小體驗一番，同樣可清晰察覺其靈活身手依舊且容錯率顯然更高，若對車性加以熟悉，肯定更是玩得大呼過癮。
當然你會問，如果比的是系出同源Subaru BRZ又是如何光景？扣除GR86的152.8萬元(手排)與156.8萬元(自排)各自較BRZ省下10萬元預算，幾分證據說幾分話，因為先前試駕BRZ在公道，如今體驗GR86在賽道，兩者差異實難大到被感覺出來，畢竟漂亮的車體與戰鬥的座艙幾乎一個模樣，若是我，依預算與主觀喜好決定即可。
不過無論何者，花個一百幾十萬元，便能享受只要在地球上便不可逆的低重心與高性能所帶來的盎然樂趣，划算否？我必須說值此啥車都得百來萬的年代，其實開跑車不見得是奢侈，相信我，那種得以自由揮灑的率性，才真是千金難買的福報。