女王擁巨額財產！無奈王室太揮霍 千億身家縮水剩129億
英國女王伊莉莎白二世8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡駕崩，享耆壽96歲；出身英國溫莎王朝的伊莉莎白二世，年紀輕輕就繼承王室大量財產，且登基後至今未就遺產納稅；據了解，女王財產本來有高達70億英鎊（約2485億台幣），不過近年來皇室開銷龐大，再加上不景氣，2021年時女王資產淨值仍達3.65億英鎊（約129.5億台幣）。
綜合外媒報導，伊莉莎白二世在25歲上位，當時便繼承了父親喬治六世2000萬英鎊（約7.5億台幣）的財產，包括白金漢宮（Buckingham Palace）、溫莎城堡（Windsor Castle），以及避暑別墅巴爾莫勒爾堡等大量物業。
英國王室與政府達成秘密協議，伊莉莎白二世繼位後一直未就遺產納稅，能夠把錢用來投資，且女王擁有納稅人繳納的「君主撥款」，成為其主要收入，讓女王擁有豐厚身家。
有報導指出，在1990年時，身家達70億英鎊（約2485億台幣），但是皇室每年開支有增無減，包含女王孫子哈利與孫媳梅根所費不貲的奢華別墅裝修，以及私人飛機環遊世界的豪華旅程，再加上脫歐後，英國經濟萎靡不振，導致女王身家在2021年時女王資產淨值仍達3.65億英鎊（約129.5億台幣）。（編輯：孫唯容）