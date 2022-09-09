愛莉莎莎「為拍1美照」痛失13萬！影片曝光：被自己氣死
台灣百萬YouTuber愛莉莎莎，上個月飛到泰國旅遊放鬆心情，結果卻被當地扒手盯上，相機和錢包通通不見，大約損失13萬台幣，把粉絲們嚇了好大一跳。隨著今（9）日相關影片上傳後，愛莉莎莎也看見許多批評她「很不小心」的言論，不禁長嘆：「我也在心裡罵了自己一百次，一千次可能也有！真的活活被自己氣死。」
愛莉莎莎在IG貼出一張照片自嘲「就是這份要價13萬台幣的薯條！」原來當下拍完這張和薯條的合照後，愛莉莎莎才被偷，她無奈嘆氣說著，「影片被一大堆人罵，說我很不小心，唉～我也在心裡罵了自己一百次，一千次可能也有！真的活活被自己氣死。」
愛莉莎莎坦承，自己很容易忘東忘西，所以她也決定給自己今年一個最大期許，「就是下定決心不要再當一個忘東忘西的人了！」有趣的是，她也重新買了一個可以一次裝全部的卡片、錢、還有護照的錢包，希望藉此能改掉壞習慣，「慢慢養成隨時收好東西的習慣，雖然對我來說比買房子還難，但是我會努力加油的。」
粉絲們紛紛打氣安慰，「嗚嗚好難過在國外尤其會緊張到不行」、「莎莎可以的加油，中秋快樂」、「你會越來越好的」、「超可愛表情的照片+警世的影片，加油」、「看阿圓的影片瞬間覺得，妳的所有東西都要綁在妳身上欸～」、「吃完這薯條感覺罪惡感變超重。」（編輯：詹鎰睿）