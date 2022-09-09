中秋連假第2天駕駛注意！公路總局公布省道12地雷路段

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預估明天台61線鳳鼻至香山路段，台61線竹南及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊、台74線台中環線、台86線接國3關廟交流道及台18線接國3中埔交流道、台2線關渡至淡水路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段、台21線日月潭、台26線楓港至墾丁等也會有車潮，建議民眾欲行經上述路段或前往相關景點，預先留意路況，也請注意省道上資訊可變標誌（CMS）發布的路況，避開壅塞的路段及時段。
為紓解省道車多或壅塞情形，公路總局已規劃於重點路段實施交通疏導措施，包含台61線西濱快速公路針對鳳鼻至香山及竹南地區等規劃平交路口封閉措施，屏鵝公路（台1線、台26線）部分，種樹百里2.0計畫工區路段已規劃調撥車道、替代路線，水底寮路段則視流量啟動長距離調撥車道等。
為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，今天截至中午12點，西部國道客運共計行駛2,149班次，疏運35,258人；東部國道客運路線共計行駛584班次，疏運10,460人。
公路總局指出，明天為中秋連假第2天，依據目前預售情形，西部國道客運尚有57%空位、東部國道客運尚有80%空位，歡迎民眾多多使用、到各客運業者網站查詢。