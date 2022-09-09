中秋節烤肉忌高鹽！「白吐司」意外上榜：吃多疾病來敲門
中秋佳節到來，不少民眾都會相約烤肉賞月，但烤肉就像喝酒，吃多傷身、不吃傷心！對此恩主公泌尿科高銘鴻醫師提醒，烤肉時要盡量避開「高鹽食物」，以免疾病找上門，常見的有含糖飲料、加工食品，其中最讓人意外的是，白吐司也名列高鹽地雷食物之中，恐讓腎臟產生負擔，引發高血壓、中風等心血管疾病、使胃發炎及增加胃癌機率等。
根據高銘鴻醫師提醒，烤肉常見的高鹽食物有，零食類的零卡果凍、巧克力餅乾等；飲料則有運動飲料、蔬果汁，調味醬料包含沙茶醬、烤肉醬、肉醬、蘑菇醬等；加工食品類的則多是屬於高鹽食品，常見的香腸、培根、火腿、魚丸皆上榜，其中讓人意外的是夾著烤肉片吃的白吐司，竟然也是屬於高鹽地雷食材，原因是吐司為了口感更有層次，增加麵團的筋度、彈力等，會加入不少的鹽，讓吐司成為高鹽地雷。
若是高鹽飲食過量恐導致，腰圍增加、腎臟負擔、增加尿路結石風險、引發高血壓、中風等心血管疾病、使胃發炎及增加胃癌機率、影響更年期女性髖骨密度的流失、增加失智的風險，那麼該如何知道自己無意間攝入過多高鹽飲食呢？高醫師提醒，若出現水腫、頻尿、口乾舌燥的3大症狀，就要注意自己的飲食狀況。
至於攝入高鹽食物後該如何補救？高醫師特別回應，「每人狀況不同，因為有人心臟不好也不能一次灌太多水，建議補充300-500 ml水即可」。此外，肝膽腸胃科詹宜學醫師也建議，在烤肉前可先將肉燙至半熟，減少在炭火上燒烤的時間，還可降低烤焦機率；以及用天然香料醃漬肉品，在燒烤時就不會為了增添風味而猛刷烤肉醬，兩步驟可以降低大腸癌罹患風險，在中秋節享受烤肉氣氛的同時，也兼顧身體健康。