廖老大「員工懷孕就當清潔工」大砍2萬！嗆聲：我沒違法

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影片中，廖老大疑似正在對勞工局嗆聲，「職務異動」是公司老闆的權力，「沒有違法，我叫你做什麼就做什麼！」他更強調「不是老闆做得奸詐，是員工太機Ｘ！」
廖老大更分享，他會如何處理孕婦員工請假的後續問題，他認為長期請假會影響到公司運作，必須要再請人補位子，「妳可以繼續回來上班，但是要幫妳職務異動，做什麼勒？做警衛啊！不然做清潔工也行」，後面語氣更是激動，「做公司最爛的工作，把他安排到外面曬太陽的工作，別讓她進來」。
至於薪水方面，廖老大則表明不會辭退女員工，會繼續給她做，但會因為職務異動的關係，從原本的4萬5降到2萬5，重點是有先寄存證信函通知，「告知前是4萬5，但告知後變2萬5。」最後再嗆勞動部，「不要說我很殘忍，我從今以後不會資遣員工了。」
一番言論讓大家通通看傻，「就說還是要讀書」、「他老婆聽完之後都不會感到有問題？ 她好歹也是兩個孩子的媽」、「職務異動後，薪資減少，在叫你有時間多打兩三份工，廖老大對待年輕人的方式」；也有人指出盲點，「勞基法也不讀熟一點，如果聘僱有合議職務內容，擅自更動內容與薪資，也違反勞基法。刻意把人調動到不利職位就違反勞基法啊」、「無故降薪就不合法啊！還自以為聰明。」（編輯：詹鎰睿）