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廖老大「員工懷孕就當清潔工」大砍2萬！嗆聲：我沒違法

▲廖老大過去在直播中分享，他會如何處理員工懷孕後的辦法，更嗆聲勞動局「不要說我很殘忍。」（圖／廖老大臉書直播）
▲廖老大過去在直播中分享，他會如何處理員工懷孕後的辦法，更嗆聲勞動局「不要說我很殘忍。」（圖／廖老大臉書直播）

娛樂中心/綜合報導

2022-09-09 18:40:24

被封為「賽車教父」的網紅廖老大，因經營自家飲料店品牌，引發一連串的爭議和風波，引起網友關注。近日，就有網友挖出廖老大過往的言論，員工懷孕該怎麼辦？廖老大竟表示，不用給予資遣費，請假回來後就直接把對方調去做清潔工，薪水也從4萬5砍到2萬5，影片曝光後，大家通通傻眼。

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有網友9日到Dcard上PO文「廖老大談孕婦，極度不適」並簡單描述內容，「因為資遣被開罰， 遇到這種懷孕的員工，讓她請假，回來送她去當清潔員，因為老闆有權利更動職位，並且把薪資4萬5降成2萬5...不囉嗦了直接上片。」

影片中，廖老大疑似正在對勞工局嗆聲，「職務異動」是公司老闆的權力，「沒有違法，我叫你做什麼就做什麼！」他更強調「不是老闆做得奸詐，是員工太機Ｘ！」

廖老大更分享，他會如何處理孕婦員工請假的後續問題，他認為長期請假會影響到公司運作，必須要再請人補位子，「妳可以繼續回來上班，但是要幫妳職務異動，做什麼勒？做警衛啊！不然做清潔工也行」，後面語氣更是激動，「做公司最爛的工作，把他安排到外面曬太陽的工作，別讓她進來」。

▲廖老大日前開直播談到，去健身房是假文化、假高尚，去公園就可以跑了，引發各界關注討論。（圖／翻攝臉書賽車教父廖老大）
▲廖老大強調不會去資遣女員工，而是把對方調去做曬太陽的工作，而且還要砍薪，讓所有網友看傻了眼。（圖／翻攝臉書賽車教父廖老大）
至於薪水方面，廖老大則表明不會辭退女員工，會繼續給她做，但會因為職務異動的關係，從原本的4萬5降到2萬5，重點是有先寄存證信函通知，「告知前是4萬5，但告知後變2萬5。」最後再嗆勞動部，「不要說我很殘忍，我從今以後不會資遣員工了。」

一番言論讓大家通通看傻，「就說還是要讀書」、「他老婆聽完之後都不會感到有問題？ 她好歹也是兩個孩子的媽」、「職務異動後，薪資減少，在叫你有時間多打兩三份工，廖老大對待年輕人的方式」；也有人指出盲點，「勞基法也不讀熟一點，如果聘僱有合議職務內容，擅自更動內容與薪資，也違反勞基法。刻意把人調動到不利職位就違反勞基法啊」、「無故降薪就不合法啊！還自以為聰明。」（編輯：詹鎰睿）


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