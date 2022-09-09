中秋連假第2天不想再塞？國道14地雷路段曝光

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另外今天國道發生多起意外，12點59分於國3北向20.5公里處發生1輛大貨車、1輛小客車追撞事故，占用外線車道，於下午1點10分排除，造成後方車流回堵3公里。
下午1點9分於國1北向251.3公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於1點19分排除，造成後方車流回堵3公里；下午3點32分於國3南向379公里處發生3小客車追撞，占用內線車道，於4點10分排除，造成後方車流回堵4公里；下午3點41分於國1南向309公里處發生1輛砂石車、1輛小貨車、1輛小客車追撞，占用外2線車道，於4點11分排除，造成後方車流回堵7公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
明天是連假第2天，高公局預估國道交通量為108百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達56百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。
高公局預判重點壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系統、苗栗至湖口、西螺至埔鹽系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰、北向關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興；國5南向南港系統至頭城、北向宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統等路段。
高公局建議西部國道南向用路人儘量在上午6點前或12點後出發；南部地區北向用路人於上午9點前出發；中部地區北向用路人於12點前出發。國5南向用路人建議上午5點前或下午5點後出發；另國5北向用路人建議於上午9點前出發，節省寶貴時間。
明天國道相關疏導措施包括凌晨0點至中午12點封閉國1埔鹽系統與國5石碇及坪林南向入口、上午7點至晚上7點封閉國1虎尾北向入口、上午7點到晚上12點封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。
下午2點到晚上9點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、凌晨0點至5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局建議民眾，行駛途中持續透過路上資訊可變標誌及廣播掌握即時路況，並透過1968App查詢國道主線及替代道路行車時間，彈性調整行車路線，避開壅塞路段。