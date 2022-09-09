原子賣茶度中秋！家齊喊想大啖「生蠔」 自曝演唱會願望
擁有超高人氣的《原子少年Atom Boyz》成員唐立杰與曹家齊，今（9）日現身鬍子茶Who’s Tea微風北車店擔任一日店長，陪伴粉絲度過中秋連假第一天，現場擠滿粉絲，可說是人氣銳不可擋！面對粉絲熱情的支持，也讓2人開心笑喊：「中秋不用吃月餅，接收這些心意就很飽！」
《原子少年Atom Boyz》成員唐立杰與曹家齊今天現身飲料店當一日店長，除了與粉絲近距離互動、合照之外，他們也動手製作手搖飲料，他們也回憶起打工經驗，曹家齊表示之前有在咖啡廳打工過，還自曝：「會在廚房亂玩，做一些咖啡、飲料，但跟飲料店很不一樣，覺得滿新奇的，感覺人生需要當一次飲料店店員。」唐立杰也說道：「之前在美式餐廳打工過，但沒有像飲料店這麼繁忙，整天都要搖飲料。」更一致認為做飲料沒有想像中簡單，直呼：「要精算好，一個失誤味道就會跑掉，要非常謹慎，不能砸招牌。」
難得的中秋假期，2人一提到吃就馬上眼睛發亮：「中秋一定要烤肉！希望今年可以有人約我們一起烤，杏鮑菇、筊白筍絕不能少，吐司夾肉也一定要！」，曹家齊則大聲地說道：「炭烤生蠔必吃！光想口水就流下來了。」唐立杰也逗趣表示，很想成立限定「原子烤肉團」趁機開吃。
不過10月初即將再度舉辦最終合體演唱會，為了呈現最棒的舞台和體態，2人都說過了中秋就要開始忌口，只能把今年的大餐當成是最後一餐在吃。2人也賣關子：「這次有特別的東西，但沒辦法透露，一切都還在計畫中。」
人氣超高的原子少年，每場活動門票一出就直接秒殺，對這次也有信心嗎？2人也一口同聲表示：「希望啦，因為這次場地比以往都大，我們希望可以達成這個小願望。」