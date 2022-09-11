內幕／拉抬林佳龍！蔡賴聯手護新北　游錫堃低調設宴固樁

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游錫堃在2014年曾為民進黨出征新北市長，對上尋求連任的朱立倫，當時朱被視為藍營領頭羊，聲勢如日中天，但最終僅以2萬5千票差距慘勝。游錫堃打出驚奇一役，但是過程中選到彈盡糧絕，選後受訪時在鏡頭前哽咽無法言語，稱遭黨中央放棄，體會箇中辛酸，話也說得直白。
游錫堃猶記當年參選過程，更不願見憾事重演，起初是反對林佳龍參選新北，直到蔡英文3度官邸約見林佳龍，游錫堃聞訊後態度軟化，一通關鍵電話，提點龍切勿再拒絕徵詢，應該為黨承擔重責，才讓林佳龍點頭轉戰新北。
蔡英文鍥而不捨「盧」出林佳龍，搬出「部長級母雞」對決「藍營最強諸侯」侯友宜，成為選戰話題。然而，林佳龍雖具全國知名度，改口「首都的12門課」放在新北也適用，但轉戰的起手式不免踉蹌，競選團隊猶如急行軍整隊，步調倉促。
為了協助林佳龍迅速打好基礎，蔡英文從上月11日開始，每周四都安排一場新北輔選行程，短短1個月已經與林佳龍同框5次。據了解，這樣的行程安排，是蔡英文刻意保留每周四的時間，固定為林佳龍輔選，更允諾未來周四都會抽空至新北造勢，用她2010年也曾選過新北市長的經驗拉抬林佳龍。
除了蔡英文動作頻頻外，另一方面，賴清德日前首場的輔選行程，也同樣選擇在新北登場，以他新北萬里人的身份替龍加持，頗有向2024假想敵侯友宜下戰帖之意。
蔡賴聯手護龍選情，把新北一役升級到「元首級戰爭」，顯見民進黨加大壓制侯友宜的力道。為了多管齊下，身為正國會精神領袖的游錫堃也暗中出手，低調為林佳龍固樁。
根據《立法院組織法》規定，立法院長不得參加黨務活動、不能競選黨務，但沒有禁止輔選。日前民進黨雲林縣長參選人劉建國成立競選總部，游錫堃首度為九合一選舉站台，但他僅僅針對18歲公民權進行宣講，礙於身份需維持中立之姿；事實上，游當年在新北市長選舉拿下93萬餘票，水牛伯與正國會在新北實力不在話下，因此，游錫堃檯面下也為了龍少主默默奔走號召。
據了解，游錫堃本月初在立院康園餐廳作東，宴請新北地方大老，這場新北全國同鄉會理事長餐會，除各縣市理事長出席，也安排林佳龍到場致意。地方大老見狀心知肚明，開始提及年底新北選戰話題，席間不僅允諾凝聚共識力挺林佳龍，更爽快答應公開後援會將陸續成立，讓龍在組織戰上吃了定心丸。
林佳龍深知旅居新北80餘萬人口的雲林同鄉會為重中之重，提及父母都是雲林人，蔡英文更期許他成為70年來新北首位雲林人市長，盼雲林鄉親延續「選人不選黨」的精神；對於侯友宜故鄉嘉義也不忘多加著墨，強調擔任交通部長時與立委共同爭取許多重大建設，同時促成地方風景區，且立委陳明文與蔡易餘在地實力雄厚，嘉義旅北陸戰上，也足以與侯友宜抗衡。
對於新北選情，親龍人士指出，林佳龍曾任立委、台中市長與交通部長，社會地方網絡與社團背景，相較於對手都更加綿密。現今組織陸戰佈局順利，黨內也整合成功，已達派系共治目標；反觀侯友宜獨善其身，只有自己的系統也沒有盟友，兩人高下立判。
親龍人士也表示，林佳龍起步較慢、新北當然沒有侯經營得久，在這1個月過程中以戰養戰，選戰節奏得宜，雖民調落後但支持度穩定攀升，競選團隊在急行軍中整隊邁進，縱使面對時間上的壓力，能到現今的隊形，黨內都給予高度肯定。
林佳龍宣布參選經過2個月，蔡英文5度赴新北輔選，展現十足誠意。親龍人士也透露，蔡英文仍會定期來新北「加持」，日後陸續有賴清德、游錫堃、行政院長蘇貞昌等大咖站台，多路齊發力拚9月底支持度拉回五五波，屆時端看主帥表現，「龍侯交鋒」拚出勝負。