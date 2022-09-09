快訊／登基確認！查爾斯三世將於10日向全國演說

英國女王伊莉莎白二世當地時間8日離世，白金漢宮（Buckingham Palace）稍早宣布，女王長子、王儲查爾斯將於當地時間週六上午10點（台灣時間10日下午5點），在倫敦聖詹姆士宮（The St James Palace）的國家大廳（The State Apartments）正式登基，以「查理三世」（King Charles III）頭銜成為新任英國國王。
根據英國廣播公司（BBC）即時報導，白金漢宮宣布王位登基會議（Accession Council）將等到查爾斯離開蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）返回倫敦後，於倫敦時間明早10點召開。
為了紀念女王逝世並宣告新國王的誕生，英國各地教堂、倫敦海德公園、西敏寺、溫莎堡等地正在敲著鐘響，倫敦當地也鳴響了96響禮炮，以紀念女王生命中的每一年；包括上任短短兩天的新首相特拉斯與其他下議院議員也正在白金漢宮向伊莉莎白二世女王致敬。
此外，查爾斯三世也將在英國當地時間9日晚間6點（台灣時間10日凌晨1點）赴倫敦聖保羅大教堂舉行女王追悼會，屆時包含英國首相和其他核心部會官員亦將出席，同時查爾斯三世將首次以國家元首的身份向全國發表講話。