中秋烤肉去！全台「10大燒烤店」排行公開：冠軍燒肉傳奇
中秋節不烤肉要幹嘛？迎接全民大會烤，就算沒有合適的烤肉場地、或是沒有齊聚一堂約烤，路邊家家戶戶飄著烤肉香，連帶讓各大燒肉店訂位爆滿，不用親自備料就能吃到多種烤物，吹著冷氣吃燒肉也是另類過節體驗。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內，關於全台連鎖燒肉店的網路聲量表現，盤點最受網友熱議的10大人氣燒肉店。
綜觀網路討論可見，被網友喻為「台中燒肉雙霸主」的屋馬燒肉、茶六燒肉堂，以及知名燒肉名店碳佐麻里，分別包辦討論熱度前三名。奪下聲量第一的屋馬燒肉，被民眾稱為「台中燒肉傳奇」，旗下高品質餐點時常被作為燒肉店標準，被拿來和其他燒肉餐廳做比較。日前就有網友發文表示：「屋馬的最強本體不是燒肉」認為屋馬除了燒肉品質出色外，作為副餐的雞湯及海鮮粥更是一絕，引發眾人覆議：「吃了好幾次，覺得本體就是海鮮粥」、「有人知道屋馬雞湯的做法嗎？想學。」
位居第二名的碳佐麻里發源自台南，如今是南台灣富有名氣的燒肉店家，在許多網友心中也是請客、慶祝、餐敘的最佳選擇之一，吃過的網友評論：「我吃飯比較慢，最喜歡碳佐沒有限制用餐時間」、「整體而言，氣氛佳、品質好」。若談到碳佐麻里的必點菜色，最受到眾人推薦便是烤鯖魚、牛霜降，尤其小朋友們用餐每次都會搶著吃鯖魚，是大人小孩都喜愛的熱門食材。
聲量排第三名的茶六燒肉堂是另一間台中燒肉名店，日前有網友分享自己前往茶六的用餐經驗，點出薄牛舌、厚牛舌各有千秋、獨樹一格，是烤牛肉愛好者不可錯過的必點美食，相關評論包括：「茶六的鹽蔥很香，搭配一面熟就可以吃的牛舌，香脆好吃」、「茶六的橫隔膜也好吃」、「茶六的油蔥配肉很解膩」，也有網友提到，可以在茶六單點不在菜單上的隱藏菜色「味噌湯」，口味相當不錯。