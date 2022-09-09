勞工局推動職務再設計 助身障銀髮族再創職涯第二春

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勞工局長張大春表示，身心障礙者與一般人一樣，也希望能擁有公平就業機會。只是由於生理或心理功能限制，工作上或有不便與困難。勞工局推動的職務再設計，可以「客製化」提供輔具、改善工作設備或職場無障礙環境等，協助身心障礙者穩定就業。
李兄早在10年前就因聽力受損配戴聽輔器，只是功能很陽春，只能擴大音量。李兄說，退休後幫忙帶孫子，不覺得有障礙。去年底重返職場，在有巢氏擔任房屋仲介員，與客戶溝通需求高，才發現原有的輔聽器因屬擴音功能，往往會將周遭聲音一併擴大，反而造成雜音干擾，影響與客戶溝通
今年5月中旬，李兄為了調整好工作狀態，決定重新選配合適助聽器時，曾接受聽力檢查，右耳氣導純音閥值是55分貝，左耳63分貝，正常值是0-25分貝之間， 李兄屬於中度聽障，需要配戴助聽器改善聽力效果。
李兄說，他是在輔具中心檢測才知道，原來政府為了協助身心障礙者排除職場障礙，只要在職的身心障礙者，就能申請職務再設計服務，獲得「客制化」協助。李兄因是聽障及視力減弱，獲補助職場需求性高的助聽器及手持放大鏡等輔具。
「耳聰目明，人生變精彩了！」李兄選配合適的藍芽助聽器後，帶客戶看房子交流溝通，不再因聽不清楚，老要求客戶「再說一次」，弄得彼此很無奈。此外，藍芽功能來電不漏接，放大鏡輔助閱讀等，都有助於改善工作效率。職場障礙排除，李兄工作更順心，半年賣掉四棟房子的優異業績，見證銀髮族一樣能立足職場，開創事業