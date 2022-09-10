中秋節開喝！手搖飲「10公升豪飲版」35元　麻古買一送一

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9月推出新品「龍眼紅烏」，將新鮮龍眼榨成汁並搭配回甘紅水烏龍，慶祝新品上市，在外送平台UberEats祭出買1送1。
■初韻
中秋限定「開韻四季春中秋豪飲版」，今（10）日下午5點至8點在全台門市限時限量開賣，原先大杯35元的開韻四季春，放大14倍變成10公升裝，同樣維持35元。10公升版僅販售無糖去冰，全台門市各限量10組，每人限購1袋。
■CoCo都可
即日起至9/11全門市祭出大杯紅茶、綠茶、青茶任選4杯100元。
■不要對我尖叫
即日起至9/12買「香柚檸檬氣泡飲」、「冬瓜檸檬氣泡飲」買一送一。
■康青龍
即日起至9/11買「粉紅佳人」1杯，免費送「沁心金萱」1杯，須先在APP「好康優惠」領券 ，每人每天可領1張，最高買4送4。
■功夫茶
與海尼根合推中秋限定飲品「柚見海尼根 0.0」，是無酒精的手搖飲，9/9至9/11推出限時優惠，到門市買一杯「柚見海尼根 0.0」，免費送一杯四季春青茶。
■麻古茶坊
即日起至9/11祭出快閃活動，買抹茶提拉米蘇2.0或抹茶拿鐵，加購任一飲品送中秋限定的「金好運涼扇」，掃條碼可再免費兌換高山金萱1杯。
■萬波島嶼紅茶
即日起至9/11全門市買「大杯珍珠酸梅冰」第2杯10元，兩杯糖度需相同、且無法更換配料。
■歇腳亭
即日起至9月底，只要是民國81年（西元1992年）出生的人，到全台19間門市出示身分證享指定飲品買一送一。
■Mr.Wish
即日起至9/20在外送平台Uber Eats推出「冬瓜檸檬冰沙」買1送1。
■大苑子
滿足秋天想喝濃郁飲品的欲望，大苑子宣布「許慶良酪梨鮮奶」回歸！即日起上市開賣，使用酪梨搭配許慶良鮮乳，喜歡多層次口感的化還可以加入布丁。許慶良酪梨鮮奶(M) 70元、許慶良酪梨布丁鮮奶(M) 80元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！