中秋連假第2日　用路人避上午7壅塞路段

今（10）日為中秋節連續假期第2日，昨日下午除國1南向楊梅至新竹、國3南向鶯歌系統-高原及國5南向石碇至坪林車多，並於18時前均紓解外，其餘路段均能維持正常。至於今日0-5時交通量為5.8百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）之1.7倍；預估今日交通量為108百萬車公里。高公局也預估今日上午會有7個壅塞路段，提醒用路人注意。
目前全國道路況皆大致正常，截至7時，交通量為9.4百萬車公里，今日相關疏導措施包括：0-12時封閉國1埔鹽系統與國5石碇及坪林南向入口、7-19時封閉國1虎尾北向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。
高公局預判今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，另建議南部地區北向用路人於9時前出發，中部地區北向用路人於12時前出發；國5南向用路人建議於17時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，以節省寶貴時間。