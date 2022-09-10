台股暫止跌回升　法人：聯準會態度牽動後市

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就近期國際情勢的變化，安聯投信台股團隊表示，年初來聯準會升息力道、庫存調整與需求變化等不確定性主導股市基本面的預期，股價跌深與對聯準會升息力道趨緩的預期成為7月份股市得以反彈的主因；近期更強力的緊縮預期確實已讓市場重回風險趨避，因此9月下旬FOMC會後聲明對台股行情的變化至為重要。
就投資題材上，安聯投信台股團隊表示，庫存調整、砍單、降價都已在進行中，股價亦多有反應；現階段，價格下跌是市場關注重點，除了等待市場持續消化，利空等訊息，現階段佈局上也建議宜暫時避開價格下跌壓力較大的標的。
就資金面，安聯投信台股團隊表示，雖然美元指數持續走高與外資賣超兩者之間存有一定的關聯，但實際上，外資賣超力道變化與基本面變化的關聯度更高，因此關鍵還是宜先以基本面為判斷，美元指數走勢為輔。現階段，台股雖面臨較大壓力，但要解決問題，仍需待基本面的好轉，故短期建議先看聯準會政策的變化。
就評價面與技術面，安聯投信台股團隊指出，由於評價面決定於未來的預期，這部份變數大；技術面部分則依舊相對弱勢，可先關注7月上旬低點能否守穩。至於在其他關注方向上，安聯投信台股團隊認為，如果9月聯準會升息後的聲明能有機會趨緩，則股市就有機會重新築底。另一方面，關於市場也關注的歐洲與中國的政經情勢會往何處走，由於牽動因素複雜，則建議列為長期負面因素來追蹤即可。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。