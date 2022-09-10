陳時中從提告到歡迎二創　蔣萬安諷：尚書大人真機靈

民進黨台北市長參選人陳時中日前釋出的「免治馬桶宣傳片」被剪接為韓國電影「熔爐」片段，總幹事吳思瑤昨赴刑事局報案，但陳時中昨又在社群平台發文喊「歡迎二創照片、影片」；對於風向轉變，國民黨台北市長參選人蔣萬安諷陳時中，「尚書大人真機靈啊」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 蔣萬安前往臨江市場掃街拜票，他指出，陳時中之前已經對於影片道歉，又要提告網友說任何的kuso或二創內容，他覺得這真的是好大的官威，千錯萬錯都是別人的錯，自己都沒有錯。蔣萬安批，其實陳時中團隊可以極盡所能的去kuso、創作針對其他參選人的內容，但網友對他有不同意見、批評，他卻完全容不下，就要用提告的方式來嚇阻其他人的不同意見，非常誇張，而且也讓網友無法接受。蔣萬安表示，民進黨從中央到地方到陳時中，都不敢對數位中介法很清楚的表態，但他在第一時間就很清楚、堅定的表達，堅決反對數位中介服務法的立法，到現在陳時中還有民進黨他們只敢說退回原點大家再來討論，所以難怪現在網友完全無法接受陳時中要透過訴訟提告的方式，嚇阻、箝制網路言論自由。偷窺影片遭變造 陳時中：有誤導才報案、一般迷因都尊重免治馬桶二創片惹議！陳時中：惡意毀謗已脫離理性範圍影／藍綠白北市長參選人同框！蔣萬安、黃珊珊喊設羽球場黃珊珊簽5家電視台同意書 邀陳時中、蔣萬安辯論