梅花轉中颱躲不掉了！最快明晨發海警 北台灣入夜防降雨
第12號颱風「梅花」於8日上午生成後，持續向西北方移動，目前位置大約在鵝鑾鼻東南東方600公里的海面上，中央氣象局表示，梅花颱風的強度，今（10）日早上已經達到輕度颱風的上限，預計下午至晚上就會轉為中度颱風，暴風半徑則會達到150公里，最快可能在明（11）日清晨發布海警；氣象局表示，梅花的路徑和前幾天相比沒有明顯偏西，但最靠近台灣的距離應該會落在下週一、二（9/12、9/13），不過今日，外圍環流就會開始影響台灣，北部、東北部地區在入夜雲層變多，深夜至明日凌晨可能就會有降雨的情況，明日中午過後才會有更明顯的下雨。
氣象局預報員陳伊秀表示，梅花颱風雖然目前還是輕颱，但今日下午至晚上就會轉為中颱，若移動速度偏快，不排除明日清晨發布海警；此外，梅花颱風下週一、二（9/12、9/13）行徑到東部外海時，由於導引氣流減弱，這二天移動距離非常短，路徑會稍微偏北，產生一點滯留的情況，這也導致其外圍環流影響台灣時間拉長，從週日一直到下週二、三，都有可能為台灣帶來降雨，不過陳伊秀也提到，梅花的滯留和11號颱風軒嵐諾的情況不同，主要是軒蘭諾有大角度的向北移度，而梅花沒有。
氣象局指出，梅花颱風各國路徑預測仍有一些差異，但和前幾日相比，其路徑沒有明顯偏西，速度上，預計下週一就會明顯減速，而除了明日清晨可能發布海警外，陳伊秀也強調，目前陸警機率偏低，但仍要觀察下週的動向， 一切都還有變數；至於今日天氣，午後中南部地區可能有局部短暫雷陣雨，但多數地區都是多雲到晴的穩定天氣，特別要注意的是北部和東北部，在入夜過後雲量會慢慢增多，水氣累積的情況下，在深夜至明日清晨，可能會有降雨的情況；明日受到颱風外圍環流影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，北部、東北部山區及基隆北海岸易有局部大雨發生，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
根據氣象局最新資料顯示，梅花颱風鵝鑾鼻東南東方600公里的海面上，以每小時12公里速度，向西北方向進行，近中心最大風每秒30公尺，七級風暴風半徑120公里，十級風暴風半徑40公里；今晚至明日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率；今、明兩天新竹至臺南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有較強陣風，最新動態氣象局持續關注，民眾歡度中秋同時，也要多留意颱風動向。