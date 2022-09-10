國內新增2本土登革熱病例　疾管署籲民眾加強戶內外孳清

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疾管署統計，國內今（2022）年截至目前累計5例登革熱本土病例，分別為台中市2例及高雄市3例，另有31例境外移入病例，感染國家分別自越南（18例）、印尼（6例）、菲律賓（2例）、新加坡（2例）、泰國（1例）、緬甸（1例）及宏都拉斯（1例）移入。
另依監測資料顯示，國際登革熱疫情上升，鄰近之東南亞多國包括寮國、斯里蘭卡、越南、菲律賓、泰國及馬來西亞疫情處高峰或持續上升，並高於去年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過226萬例，以南美洲巴西逾201萬例報告數為多，已為去年同期2.4倍，祕魯、哥倫比亞、尼加拉瓜及厄瓜多等疫情也嚴峻。
疾管署呼籲，近期國內各地持續有降雨機會，且病媒蚊僅需0.5公分積水即可繁殖，請民眾雨後應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。此外，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。