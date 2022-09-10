COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

國內新增2本土登革熱病例　疾管署籲民眾加強戶內外孳清

▲防疫人員於高雄市前鎮區執行孳生源查核，協助民眾檢視家中花瓶等容器內是否有孑孓或蚊卵。（圖／疾病管制署提供）
▲防疫人員於高雄市前鎮區執行孳生源查核，協助民眾檢視家中花瓶等容器內是否有孑孓或蚊卵。（圖／疾病管制署提供）

記者許家禎／台北報導

2022-09-10 14:51:35

疾病管制署今（10）日公布國內新增2例本土登革熱病例，均居住高雄市前鎮區，分別為80多歲（案2）及50多歲女性（案3），因居住地鄰近今（2022）年9月6日公布個案（案1），於9月7日接受擴大採檢，其中案2於採檢後出現發燒、食慾不振、噁心嘔吐等症狀，案3則無症狀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
疾管署表示，2名個案近期均無國內外旅遊史，主要活動地點以高雄市住家附近為主，且病毒與案1均屬登革病毒第一型，研判屬同起群聚感染。為防範疫情擴散，衛生單位已前往個案居住地及活動地周邊進行擴大疫調及採檢、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作，並加強醫療院所通報警覺。

疾管署統計，國內今（2022）年截至目前累計5例登革熱本土病例，分別為台中市2例及高雄市3例，另有31例境外移入病例，感染國家分別自越南（18例）、印尼（6例）、菲律賓（2例）、新加坡（2例）、泰國（1例）、緬甸（1例）及宏都拉斯（1例）移入。

另依監測資料顯示，國際登革熱疫情上升，鄰近之東南亞多國包括寮國、斯里蘭卡、越南、菲律賓、泰國及馬來西亞疫情處高峰或持續上升，並高於去年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過226萬例，以南美洲巴西逾201萬例報告數為多，已為去年同期2.4倍，祕魯、哥倫比亞、尼加拉瓜及厄瓜多等疫情也嚴峻。

疾管署呼籲，近期國內各地持續有降雨機會，且病媒蚊僅需0.5公分積水即可繁殖，請民眾雨後應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。此外，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。



清冠一號「突襲」改自費　中醫怒批：民眾確診可挑日子？

反對「放寬波波生實習」！醫斥：菜鳥帶菜雞、劣幣逐良幣

臨床療效公布！清冠一號有效防重症　二號降74%死亡率

柚子能解「情緒緊繃、睡眠障礙」　醫：這些人避免吃

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀