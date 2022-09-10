曾智希婚房曝光！陳志強花2300萬寵妻　裝潢媲美五星飯店

演藝圈內的夫妻檔陳志強和曾智希，穩定交往近6年，今年低調完婚，據悉男方以2,290萬元買下位於大安區精華地段的30坪房子，作為夫妻倆的新房，小倆口親自證實喜訊，昨（9）日更大方曝光愛巢，儘管空間不算很大，內部設計卻相當溫馨，甚至媲美五星級飯店。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲陳志強與曾智希8月曬出床照9宮格，開心宣布結婚喜訊。（圖╱翻攝陳志強臉書）▲陳志強和曾智希的新家，採暖色調非常溫馨。（圖／翻攝陳志強FB）▲陳志強的新家牆面選用岩石狀的設計質感，彷彿回到洞穴般安穩。（圖／翻攝陳志強FB）▲陳志強和曾智希的臥室設計得宛如五星級酒店。（圖／翻攝陳志強FB）曾智希透露，婚房並非新屋，實際坪數只有21坪，但經過重新裝潢後，內部豁然開朗，開心公布新家改造後的面貌，她強調自己堅持要有浴缸，還有1.5套衛浴，幽默表示給陳志強一點男人私密空間，吵架時還可以把老公關禁閉；衣物間則擺放女星的大量服飾跟精品收藏。▲曾智希的新家僅有21坪，空間卻看起來十分廣闊。（圖／翻攝陳志強FB）▲新家的衛浴設計，是曾智希要求的五星級飯店簡潔風格。（圖／翻攝陳志強FB）她還細心放出改造對比圖，原本傳統設計較單調，經由夫妻倆和室內設計公司巧思規劃下，暖色調的空間裝潢加上岩石般質感的牆面，感覺有身處洞穴感的安穩，連廁所都仿造五星級飯店的衛浴設計，看起來簡潔有個性。她還為新家空間拍攝影片，直呼「看到裝潢好的房子，真的很感動」。▲新家的衛浴設計改造後大不同。（圖／翻攝曾智希FB）▲曾智希看到新家裝潢，直說相當感動。（圖／翻攝曾智希FB）▲舊屋改造後空間大不同，曾智希非常滿意。（圖／翻攝曾智希FB） 曾智希閃嫁！陪陳志強度過母喪 甜蜜入住2290萬婚房曾智希、陳志強婚後首露面！羞曝「沒有避孕」：想生兩胎鄭家純驚爆分手！交往3個月破局 不復合「休想影響我」具俊曄在台過中秋！下廚端出韓式煎餅 大S姊姊狂喊歐巴