深深一鞠躬　陳其邁秋節慰問警消同仁感謝守護城市安全

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小港漢民派出所接獲民眾報案車輛行跡可疑，立即前往查看，但男子拒絕攔查並企圖逃逸，造成2員手部擦傷，因已危及自身安全，因此隨即對車開槍，而後該名毒品通緝犯到案，順利遭警方逮捕。另外，漢民派出所長期租用民宅做為辦公廳舍，現有空間不敷使用，陳其邁也表示，市府啟動社教館童軍中心整建活化，作為派出所新址，預定明年底搬遷進駐。
隨後，陳其邁轉赴探視消防局鳳祥分隊分隊長曾柏雄，送上佳節祝福，並與曾分隊長1歲多女兒及全家開心合影，他看到柏雄恢復良好，回到原單位繼續為民服務深為感動，回想當時他昏迷全身插管相當不捨，在家人支持下，如今重回消防最前線，繼續和打火弟兄一起努力，市府也會繼續予以最大支持協助。
陳其邁也承諾，市府會繼續擴充、汰換警消裝備，大幅度增加警消預算，給予最大照顧，讓他們沒有後顧之憂，也盼市民朋友一起支持鼓勵守護城市你我安全的警消弟兄姊妹。
消防局鳳祥分隊分隊長曾柏雄於2020年深夜出勤，執行救災任務，行經過埤路與鳳頂路口時，與大型車發生碰撞，造成嚴重事故，身受重傷昏迷1個月，在治療休養2年多後，在6個多月前回到最愛的工作崗位上，目前需定期到院回診追蹤，曾柏雄感謝陳其邁上任後即赴醫院探視，並指示成立醫療小組讓他的治療更為順遂且一直默默關心他的復原、復健進度，讓他深受感動。