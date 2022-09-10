秋節不打烊　高市擴大疫調採檢再查出2例登革熱陽性病例

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高雄市自9月6日起跨局處防疫團隊於疫情發生第一時間針對前鎮區瑞豐里等警戒範圍13里，展開擴大疫調採檢、孳生源清除、緊急噴藥三合一登革熱防治工作，截至9月9日總計擴大採檢716人，經實驗室檢驗確認新增2案PCR陽性(陽性率0.28%)，與指標個案有明確地緣關係，為既定警戒範圍內、已完成社區防治工作。
同時，截至9月10日止，目 已執行4014戶家戶孳生源清除暨噴藥防治，查獲52處陽性點，並吊掛百盞高效能捕蚊燈持續監測病媒蚊密度。高雄市共480家合約醫療院所，備有公費登革熱NS1快篩試劑，可透過採血檢驗提高早期診斷率，並有效縮短「隱藏期」（個案發病至通報時間）。
潘炤穎表示，新增的2名登革熱確診個案，屬社區擴大疫調對象，均為無症狀，採血確認血清，驗出登革熱第一型病毒。一名是80歲女性，另名是59歲女性，近期都沒有無國外旅遊史，或入境居檢個案接觸史，經流行病學綜合研判，與先前的指標個案應為同一波感染者。
衛生局提醒徹底清除積水，才能降低病媒蚊密度，市民朋友家戶住家室內及戶外常會疏忽造成病媒蚊孳生的環境死角，例如屋簷排水槽、頂樓閒置的容器、廢棄水塔、家戶室內久未使用的馬桶、儲水桶、花器、底盤、地下室陰井、機械停車位機坑、地下室截水溝、屋外水溝、帆布、輪胎車擋、金爐等。請民眾務必仔細巡查，並清除不必要的儲水容器；每周定期「巡倒清刷」並針對積水風險容器投放漂白水、粗鹽或洗衣粉水(起泡)杜絕病媒蚊孳生。