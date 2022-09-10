馬來西亞榴槤餐廳！「邸家咖啡」插旗台北 開幕限時優惠
馬來西亞榴槤複合主題餐廳「邸家咖啡」插旗信義區，進駐遠百信義A13的city’super，帶來多款馬來西亞直送的榴槤美食，還有販賣榴槤界愛馬仕「貓山王榴槤」，開幕期間加碼祭出「全品項 9 折」以及滿額「貓山王榴槤冰淇淋」免費送等優惠；同時「南埕衖事」正式於台南開幕，將老區建築搖身一變成冰淇淋專賣店，每天提供18種口味義式冰淇淋，讓民眾視覺、味覺雙重滿足。
販售世界高檔食材聞名的精緻超市city’super，將桃園龍潭歐風城堡咖啡廳「Deja brew 邸家咖啡」引進信義區，主打馬來西亞榴槤複合主題的餐廳，帶來6品種以上馬來西亞直送榴槤，包括被譽為一生必吃一次榴槤界愛馬仕，在台月銷上千盒的「貓山王榴槤」、「榴槤乳酪派」、「榴槤蛋糕」等甜點及冰淇淋。
有別於原先在龍潭渴望園區「邸家咖啡」下午茶甜點菜單設計，信義區的「邸家咖啡」推出頂級和牛、松露等頂級食材製成的潛艇堡輕食餐點，每日限量推出的「香菜皮蛋辣醬和牛堡」以香菜皮蛋辣醬佐以日本A5和牛製成的特製潛艇堡、舒肥雞佐以蒜蓉讓口感更具層次感的「蒜蓉桔醬美乃滋舒肥雞堡」，讓大家除了享用榴槤甜點外，還能來一份高檔輕食。
為了慶祝「邸家咖啡」信義店開幕，即日起至9/30期間全品項享9折優惠、消費榴槤商品滿500元即送市價199元貓山王榴槤冰淇淋一杯。此外，city’super竹北店也引進桃園中壢的老字號30年果汁店「日春木瓜牛奶」，9/14前祭出優惠二擇一活動，（1）身分證字號有1或2就可扣5元，一組身分證字號最多可扣20元；（2）買2杯飲料送1杯檸檬汁。
值得注意的是，甜點界的一大盛事還有「南埕衖事」昨（9）日於台南正式開幕，在日本建築大師藤本壯介設計操刀下，將市區老建築轉身成冰淇淋專賣店，全棟共8層樓、近800坪超大空間，每天提供18種口味義式冰淇淋，推香氣濃郁的福源花生，或是醇厚絲滑的小農牛奶，還有芒果、紅心芭樂、鳳梨等在地水果口味，搭配「呷涼扇」造型餅乾，美食打卡照吸足眾人目光。冰淇淋單球100元、雙球190元、三球280元。