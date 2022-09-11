如有神助！中秋節後「4星座」貴人降臨　把握投資好機會

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中秋過後，天秤座的玄秘宮有金星眷顧，無形中替你趕跑許多小人，事業上有望透過貴人牽線，而喜獲一個難得的投資、出差外派、或是接下大案子、大客戶的機會，請一定要好好把握，你將有望邁向事業巔峰。而想要跳槽轉職的人，也能如願找到薪資、待遇都非常不錯的公司，讓你終於可以好好穩定下來了。
第三名、巨蟹座【貴人滿天】
中秋過後，巨蟹座的手足宮有金星照看，你的貴人可以說是滿天下，幾乎身邊的每個人都是你的貴人，特別是職場上，領導、同事、甚至客戶都非常照顧你、提點你，有什麼好處都跟你說，也讓你在工作上更加無往不利。此時無論你做什麼，都能在貴人的幫助下順利進行，就算遇到眼紅的小人搗亂，你也能靠你優秀的工作能力丶還有左右逢源的貴人好運，成功做出好成績，不只打臉小人，還更顯得你表現亮眼突出。
第二名丶射手座【大展拳腳】
中秋過後，射手座的關係宮迎來火星助力，渴望工作發展能更上層樓，你的另一半或是密友會是你的神隊友，替你打點創業所需的大小事，牽線助你圓夢的人脈、指點你工作上與人相處以及你未被挖掘的潛力特質，使你更懂人際斡旋、對自己更有自信。生活上也替你料理繁瑣雜事，你可以無後顧之憂向前衝。單身的你，不妨留意身旁與你走得近的異性或是聊得來的舊識，你在此時張開雙手就能收穫戀情與工作，根本就是人生勝利組。
第一名、天蠍座【滋養貢獻】
中秋過後，天蠍座人際宮位有金星眷顧，這段時期你可以多參與社交聚會，有可能出現賞識你的貴人、或是觸及更多潛在客戶，同時為你牽線能夠挹注千金的富貴人脈。在關係宮位逆行的天王星，有可能製造你與合作夥伴或是親密伴侶的紛爭，讓不再適合你的人遠離你，並使滋養的你的人進入到你的生活中。你也會遇到人生中的知己，為你開解心靈上的煩惱，心靈ㄧ旦健康，身體也會跟著健康。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。