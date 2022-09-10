特拉斯會否更挺港人　學者：要權衡與中國的關係

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英國新首相特拉斯（Liz Truss）被視為抗中鷹派，今年7月1日香港主權移交前夕，時任英國外交大臣的特拉斯表示，香港國安法讓北京有條件系統性地攻擊應屬於香港的權利和自由，選舉名存實亡。英國對香港的義務並未在1997年終止，將持續捍衛香港民眾的權利與自由。
特拉斯又提到，許多香港人被迫離家尋求自由環境，英國因此推出新的移民管道，目前已有超過12萬名持「英國國民（海外）護照」（BNO）的港人利用此管道申請來英。
英國官方此前公布，已批准超過11萬宗申請。
史里溫斯基表示，在所有民主體制中，從政者傾向競選時說一套，當選後做另一套，這是因為當他們當選後，會接觸一些機密資料，對事情有更全面的看法，以及他們意識到其決定對不同利害關係人的責任及潛在影響。他們也會受到不同方面的壓力及遊說，在這情況下，他們的考慮會實際得多。
對於港人最關心的BNO問題，英國政府會否延長BNO簽證計劃，及會否推出更多政策協助在港及在英的港人，史里溫斯基表示，這完全有可能，但也取決於英政府平衡不同方面的利益及國家的價值觀。
他說，例如對大型企業而言，有大量勞動力當然較好，所以跨國公司及金融機構一般會支持BNO計劃。但另一方面，特拉斯也要權衡英國外交政策上的道德立場與中國的關係，特別是經濟方面，中國是世界工廠，對世界供應鏈有很大影響。
110名跨黨派英國國會議員此前聯署，要求審查侵犯香港人權的中港官員位於英國的資產，以便日後執行制裁。
對於特拉斯會否加強制裁香港或中國官員，史里溫斯基引述英國著名政治家兼前首相巴默斯頓（Lord Palmerston）名言，「我們（英國）沒有永遠的朋友，我們也沒有永遠敵人，只有永遠的利益，而追隨這些利益是我們的責任」，所以在過去數個世紀以來，在涉及歐洲政治時英國多次改變其路線。
他說，他猜測有些制裁是可能的，但這些制裁可能僅具象徵意義，旨在表現某種道德立場，而不是有效地「懲罰」任何人，畢竟經濟制裁往往會適得其反，就像歐洲國家制裁俄羅斯後出現能源危機。
有分析認為英國國內面對高通膨及高能源價格等問題，相信特拉斯未來會集中處理國內問題而多於外交事務。
不過，史里溫斯基表示，英國今個冬季面對能源價格上升、通膨、高失業率及經濟停滯的問題，而很多政府會透過外交手段，將公眾視線由國內轉移到國外問題，如果俄羅斯及烏克蘭的戰爭繼續，他相信唐寧街10號很有可能會將公眾焦點轉移在這些方向上。
中共20大將於下月舉行，這是否對中英關係有所影響，史里溫斯基直言，自己一向很少留意政治家發表的聲明或宣言，最重要是他們採取什麼行動，很多時候國與國之間都傾向維持現狀。（編輯：呂佳蓉）1110910