永和KTV鬥毆！當街4打1畫面曝 熱褲妹做「1事」成導火線
新北市永和驚傳鬥毆事件！今（10）日今晨6時45分，33歲林姓男子與18歲呂姓男子等兩派人馬，唱完KTV狹路相逢，只見爭執過程中，1名身穿性感熱褲的辣妹，動手推了另一名女子，雙方立即爆發衝突，林男慘遭對方聯手圍毆，造成頭部、臉部擦挫傷，永和警方獲報後立即出動快打部隊到場，將現場所有人帶回，全部依法偵辦。
據了解，林男與多名友人一起到永和區某KTV，唱歌作樂歡慶中秋，直到今天早上6點多才離開，豈料一行人走到在永和路二段與仁愛路口後，與另一方10多名酒客狹路相逢，兩派人馬一言不合後當街對峙。
警方表示，當時呂姓男子（18歲）、陳姓男子（18歲）、海姓男子（23歲）以及鍾姓男子一行人剛唱完歌下樓，與林男人馬對到眼，碎嘴了幾句，隨即爆發口角衝突。
過程中，呂男身後一名身穿熱褲的女子突然衝上前推了林男身旁的女子一把，當場引爆衝突，林男慘遭呂姓、陳姓、海姓、鍾姓男子4人聯手圍毆，造成其全身多處擦挫傷。
永和警分局接獲民眾報案該處有打架案件，立刻啟動快打部隊，18名警力迅速趕抵現場，將雙方區隔開來，並要求他們全都坐在地上，全數帶回偵訊，釐清確切事發經過。（編輯：孫唯容）