中颱「梅花」明早發海警！會不會發陸警　氣象局曝2關鍵

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氣象局預報員陳伊秀表示，梅花已經轉為中度颱風，路徑部分仍是向西北方前進，不過稍早有稍微偏東，暴風半徑預計還會再增長；此外，梅花今日的移動速度比預期的還要快，因此原本預估明日中午發布的海警，提前到明日清晨至上午就會發布，而陸上警報發布機率雖然偏低，但若後續路徑特別偏西或暴風半徑大幅擴大，也不排除發布。
陳伊秀提到，梅花颱風速度明日下半天，會因為導引氣流變弱明顯變慢，一直到下週一、下週二都會持續，屆時也是梅花颱風暴風圈最靠近台灣的時間點，不過今晚起，北部、東北部地區就開始會有雲層堆積，過了清晨0時，就可能有降雨發生，中南部和西半部地區，則預計在下週一清晨也會受到外圍環流影響，直到下週三（9/14），暴風圈才會漸漸遠離；根據氣象局最新預估，基隆受到颱風暴風圈侵襲機率有44%，宜蘭有43%，新北市、台北市、花蓮縣分別約36~39%
今天中秋節晚上，各地仍是多雲到晴的好天氣，無論是烤肉、賞月都還不用太操心，入夜過後雲量會增多，水氣累積的情況下，北部、東北部民眾就要注意降雨；而明日受到梅花颱風外圍環流影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，北部、東北部山區及基隆北海岸易有局部大雨發生，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。