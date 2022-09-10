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中颱「梅花」明早發海警！會不會發陸警　氣象局曝2關鍵

▲第12號颱風「梅花」稍早增強為中度颱風，預計明日清晨至上午，氣象局就會針對台灣東北部海域發布海上警報。（圖／翻攝自NCDR）
▲第12號颱風「梅花」稍早增強為中度颱風，預計明日清晨至上午，氣象局就會針對台灣東北部海域發布海上警報。（圖／翻攝自NCDR）

記者張志浩/綜合報導

2022-09-10 17:39:03

第12號颱風「梅花」於8日上午生成，並於稍早增強為中度颱風，中央氣象局表示，梅花颱風的暴風半徑可能會繼續擴張到150公里，行徑速度稍微比預期還要快一些，預計明日清晨至上午，就會針對台灣東北部海域發布海上警報，而受到外圍環流影響，台灣北部、東北部就會開始有明顯降雨，情況可能會一直持續到下週二（9/13）甚至下週三（9/14），最靠近台灣的距離會落在下週一、二（9/12、9/13），陸上警報部分，氣象局則表示，未來除非路徑特別偏西或暴風半徑大幅擴大，才可能發佈，今晚北部、東北部地區入夜雲層會變多，深夜至明日凌晨須留意降雨。

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根據氣象局最新資料顯示，梅花颱風目前在北緯 21.1度，東經125.8 度，以每小時11公里速度，向西北方向進行，近中心最大風每秒33公尺，七級風暴風半徑120公里，十級風暴風半徑40公里，預測明日8時的中心位置會在鵝鑾鼻東方430公里的海面。

氣象局預報員陳伊秀表示，梅花已經轉為中度颱風，路徑部分仍是向西北方前進，不過稍早有稍微偏東，暴風半徑預計還會再增長；此外，梅花今日的移動速度比預期的還要快，因此原本預估明日中午發布的海警，提前到明日清晨至上午就會發布，而陸上警報發布機率雖然偏低，但若後續路徑特別偏西或暴風半徑大幅擴大，也不排除發布。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局最新預估，基隆受到颱風暴風圈侵襲機率有44%，宜蘭有43%，新北市、台北市、花蓮縣分別約36~39%。（圖／中央氣象局提供）
陳伊秀提到，梅花颱風速度明日下半天，會因為導引氣流變弱明顯變慢，一直到下週一、下週二都會持續，屆時也是梅花颱風暴風圈最靠近台灣的時間點，不過今晚起，北部、東北部地區就開始會有雲層堆積，過了清晨0時，就可能有降雨發生，中南部和西半部地區，則預計在下週一清晨也會受到外圍環流影響，直到下週三（9/14），暴風圈才會漸漸遠離；根據氣象局最新預估，基隆受到颱風暴風圈侵襲機率有44%，宜蘭有43%，新北市、台北市、花蓮縣分別約36~39%

今天中秋節晚上，各地仍是多雲到晴的好天氣，無論是烤肉、賞月都還不用太操心，入夜過後雲量會增多，水氣累積的情況下，北部、東北部民眾就要注意降雨；而明日受到梅花颱風外圍環流影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，北部、東北部山區及基隆北海岸易有局部大雨發生，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

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