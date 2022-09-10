秋高氣爽Let's All Ride! 500車友有騎有吃人人有獎

秋高氣爽，大家一起騎鐵馬趣！由台中市觀光旅遊局主辦的「 2022 臺中自行車嘉年華 Let's All Ride 」，今日在東勢客家文化園區熱鬧開騎，吸引逾 500 人參與，不少是親子檔攜手同遊。起跑儀式由觀旅局長韓育帶領車友揭開序幕。韓育琪表示，今年嘉年華主題是 Let's All Ride ，歡迎大家一起走出戶外，騎出健康歡樂。

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今日上午 9 時許，觀旅局長韓育琪鳴槍引領車友出發，車隊浩浩浩蕩蕩，迎著清爽微風賣力向前行。路程 18.4 公里，自東勢客家文化園區到主場后里馬場，大家沿著東豐自行車道、后豐鐵馬道前進，沿途風光明媚，景色優美，悠遊其中，還有好吃的攤位充當「加油站」，讓車友們歡度不一樣的中秋節。

▲台中自行車嘉年華Let's All Ride今早開騎，逾500車友有騎有吃人人有獎。（圖／讀者提供）

終點設在后里馬場，當車隊緩緩騎進主場，又有一波精彩節目等著同觀。主舞台區安排民歌饗宴，邀請南方二重唱、王瑞瑜、于台煙、施孝榮及最受小朋友歡迎的 YOYO 家族 - 柳丁哥哥 & 草莓姊姊、月亮姊姊、星星哥哥等人，一同陪伴民眾 high 翻全場。此外，週邊設置超過 30 攤自行車產業市集，及胖卡輕食區等，前 800 名還能兌換精美紀念品，可說人人有獎，真是好騎好吃還有好禮拿的快樂一天！