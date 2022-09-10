秋高氣爽Let's All Ride! 500車友有騎有吃人人有獎
秋高氣爽，大家一起騎鐵馬趣！由台中市觀光旅遊局主辦的「2022臺中自行車嘉年華Let's All Ride」，今日在東勢客家文化園區熱鬧開騎，吸引逾500人參與，不少是親子檔攜手同遊。起跑儀式由觀旅局長韓育帶領車友揭開序幕。韓育琪表示，今年嘉年華主題是Let's All Ride，歡迎大家一起走出戶外，騎出健康歡樂。
今日上午9時許，觀旅局長韓育琪鳴槍引領車友出發，車隊浩浩浩蕩蕩，迎著清爽微風賣力向前行。路程18.4公里，自東勢客家文化園區到主場后里馬場，大家沿著東豐自行車道、后豐鐵馬道前進，沿途風光明媚，景色優美，悠遊其中，還有好吃的攤位充當「加油站」，讓車友們歡度不一樣的中秋節。
終點設在后里馬場，當車隊緩緩騎進主場，又有一波精彩節目等著同觀。主舞台區安排民歌饗宴，邀請南方二重唱、王瑞瑜、于台煙、施孝榮及最受小朋友歡迎的 YOYO 家族-柳丁哥哥&草莓姊姊、月亮姊姊、星星哥哥等人，一同陪伴民眾high 翻全場。此外，週邊設置超過 30 攤自行車產業市集，及胖卡輕食區等，前800名還能兌換精美紀念品，可說人人有獎，真是好騎好吃還有好禮拿的快樂一天！
2022 臺中自行車嘉年華- Let's All Ride!是一場陽光健康活動，觀旅局樂見親子攜手同樂，她鼓勵民眾，踴躍走出戶外，多活動筋骨，曬曬太陽，提升防力。除此，這場嘉年華也邀請自行車產業參與，期盼強強聯手，合力促進自行車產業與觀光旅遊產業共榮發展。