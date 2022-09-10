正式登基！查爾斯國王宣誓即位　聲明感謝愛妻支持

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查爾斯三世的登基會議於當地時間10日上午進行，第一階段樞密院議長莫當特（Penny Mordaunt）宣告女王死訊，接著宣布查爾斯即位，並宣告頭銜為查爾斯三世。接著由王儲威廉、王后卡蜜拉、莫當特、大主教、英國新任首相特拉斯、上議院議員、國務重臣等人，輪流簽署文件。查爾斯三世在第二階段時，宣示維護蘇格蘭教會安全，蘇格蘭首席大臣斯特金（Nicola Sturgeon）也在宣誓書上簽字。
查爾斯三世隨後也發表聲明，先是強調母親伊莉莎白二世無私奉獻並且是他的榜樣，並且提到「在執行賦予我的重任時，我也將我生命中剩下的一切奉獻給它。」同時他也提到妻子卡蜜拉，指出「在所有這些事情上，我深愛的妻子始終支持我，讓我深受鼓勵。」
登基會議在聖詹姆士宮（The St. James Palace）召開，《BBC》報導指出，包含樞密院（Privy Council）成員、倫敦金融城市市長及參事、大英國協各成員國駐英高級專員、內閣重臣與高級法官等，都出席參與。從轉播畫面中可以看到，多名前任首相也都在台下觀禮，包含強生、梅伊、卡麥隆與布朗等人。
查爾斯三世於1948年11月14日在白金漢宮誕生，全名為查爾斯．菲立普．亞瑟．喬治（Charles Philip Arthur George）。伊莉莎白二世於1952年成為女王，時年3歲的查爾斯也成了王儲。而在待位超過70年後，查爾斯三世如今終於繼位，創下英國史上待位最久王儲的紀錄。